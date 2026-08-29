Вместо "мела из магазина": как легко приготовить ароматный луковый порошок дома

Домашний луковый порошок придаст яркий вкус супам и соусам.

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Домашний луковый порошок - вкусная замена покупным специям / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Как приготовить 100% натуральный луковый порошок дома

Как получить бонусный луковый сок для супов и соусов

Простой секрет против комкования домашней приправы

Покупной луковый порошок в баночках часто уступает по вкусу настоящему овощу и содержит химические антислеживающие агенты. Шеф-редактор портала Rural Sprout Трейси Бесемер поделилась простым кулинарным лайфхаком, как приготовить 100% натуральную приправу в обычной духовке, получив при этом бонусный ингредиент для супов и соусов.

"Как только вы сами приготовите луковый порошок, вы больше никогда не будете пользоваться этим ужасным раскрошенным мелом из супермаркета", - говорит Трейси.

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Главные преимущества домашней специи:

Чистый состав. Единственный ингредиент - сам лук, без посторонних добавок и химии. Насыщенный вкус. В отличие от покупных аналогов, самодельная приправа сохраняет яркий аромат и естественную сладость. Безотходное производство. В процессе приготовления выделяется свежий луковый сок, который можно хранить в холодильнике до двух недель и добавлять в подливы, маринады или картофельное пюре.

Как сделать сушеный лук в домашних условиях

Очистите 2–4 средние луковицы и мелко нарежьте их вручную или измельчите в кухонном комбайне в импульсном режиме, чтобы кусочки получились одинакового размера.

Выложите нарезанный лук в дуршлаг над миской и отожмите лишний сок с помощью деревянной ложки. Это существенно сократит время сушки.

Распределите отжатый лук тонким слоем по противню, застеленному пергаментной бумагой. Поставьте в духовку, включенную на минимальную температуру, и слегка приоткройте дверцу.

Перемешивайте каждые 30 минут, пока лук не станет полностью сухим, золотистым и рассыпчатым.

Остудите сушеные хлопья и перетирайтe их в ступке или измельчите в отдельной кофемолке.

Кулинарный лайфхак: чтобы порошок не комковался при хранении в герметичной стеклянной банке, добавьте к нему несколько зерен сухого риса. Он сработает как натуральный абсорбент влаги.

Для чего используют сушеный лук

"Посыпьте этим восхитительным соусом картофельное пюре, обжаренные кабачки или рисовый плов. Вы будете поражены разницей во вкусе. Не успеешь оглянуться, как начнешь рыться в шкафчике со специями, размышляя, что еще можно приготовить для себя", - рассказала Бесемер.

Смотрите видео - Как приготовить луковый порошок:

Как писал Главред, если на огороде уродилось много свежего базилика, его можно сохранить не только в замороженном или сушеном виде. Из ароматной зелени легко приготовить домашнюю базиликовую соль, которая станет универсальной приправой для самых разных блюд. Детальнее читайте в материале: Базиликовая соль на зиму: как сделать ароматную приправу из свежей зелени.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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