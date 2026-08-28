Нежный перец с чесноком на зиму: рецепт, который захочется повторить

Рецепт нежного запеченного перца с чесноком и зеленью.

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Запеченный перец на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Запеченный перец - это одна из самых удобных и вкусных заготовок на холодный сезон. Он сохраняет естественную сладость овощей, приобретает нежную текстуру и становится универсальным дополнением ко многим блюдам.

Такой перец можно подавать в качестве закуски, добавлять в салаты или гарниры, а также использовать для приготовления мясных и овощных блюд, говорится на странице danilchenko_77 в Instagram.

Как приготовить запечённый перец на зиму

Ингредиенты:

сладкий перец - необходимое количество для заполнения банки;

чеснок - 3 зубчика;

свежая зелень - по вкусу;

соль - 1 чайная ложка;

сахар - 1 столовая ложка;

уксус - 1 чайная ложка;

растительное масло - для смазывания перца;

Способ приготовления

Перец нужно хорошо вымыть и обсушить, после чего смазать небольшим количеством растительного масла и выложить на противень. Запекать следует в духовке, разогретой до 180 °C, пока овощи не приобретут румяную корочку. Время зависит от размера перцев, поэтому ориентироваться следует по их внешнему виду.

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Горячий перец переложите в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте примерно на 20 минут. Это поможет легко снять кожицу. После очистки от кожицы и семян важно сохранить сок, выделившийся во время запекания - он понадобится для заливки.

Нарежьте чеснок, измельчите и промойте зелень. На дно стерильной банки выложите зелень, далее слой перца, затем чеснок и зелень. Так повторяйте, пока банка не будет заполнена. Сверху добавьте соль, сахар и уксус, после чего залейте овощи соком.

Банку нужно простерилизовать примерно 10 минут, затем плотно закрыть крышкой, перевернуть вверх дном и накрыть полотенцем или одеялом. В таком положении она должна остыть. Готовую консервацию храните в прохладном тёмном месте.

Смотрите видео с рецептом запечённого перца с чесноком и зеленью:

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Об авторе: danilchenko_77 danilchenko_77 - популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram, новичок в мире кулинарных блогов. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На danilchenko_77 подписаны более 120 тысяч пользователей социальной сети.

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