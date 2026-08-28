Даже застарелый жир исчезнет: зачем добавлять кофейную гущу в мыло

Кофейная гуща для уборки: смешайте её с моющим средством и используйте для удаления стойких загрязнений с некоторых твёрдых поверхностей.

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Кофейная гуща и моющее средство / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Кофейная гуща может усилить очищающий эффект

Как смешать её с моющим средством

Где еще можно использовать кофейную гущу

Сочетание кофейной гущи с моющим средством или стиральным порошком стало популярным домашним лайфхаком для уборки. Такая смесь позволяет повторно использовать кофейный осадок и одновременно уменьшить количество бытовой химии, необходимой для некоторых задач. Главред расскажет подробнее.

Как кофейная гуща помогает при уборке

Как сообщает издание El Cronista, секрет метода заключается в сочетании свойств двух компонентов. Кофейная гуща может выполнять роль мягкого абразива и помогать бороться с неприятными запахами, тогда как моющее средство способствует удалению жира и других загрязнений.

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Благодаря своей текстуре кофейный осадок можно использовать для очистки стойких загрязнений на некоторых твердых поверхностях. Однако перед применением стоит убедиться, что материал не боится механического воздействия.

Как приготовить чистящую смесь

Перед использованием кофейную гущу сначала нужно немного подсушить. Затем небольшое количество осадка смешивают с моющим средством до образования густой массы.

Готовую смесь можно нанести на губку и осторожно потереть загрязнённую поверхность. Такой способ может пригодиться при очистке плиты, кастрюль или сковородок от застарелого жира.

Не стоит сильно давить при чистке, особенно если поверхность имеет декоративное или антипригарное покрытие. Также лучше сначала протестировать смесь на небольшом незаметном участке.

Видео о том, как с пользой использовать кофейную гущу, можно посмотреть здесь:

Где еще можно использовать кофейную гущу

Использованная кофейная гуща может найти применение не только при уборке. Её часто используют в качестве бытового поглотителя запахов: небольшое количество подсушенного осадка можно поместить в ёмкость в холодильнике.

Кофейную гущу также добавляют в почву или компост, хотя её не стоит рассматривать как универсальное удобрение для всех комнатных растений. Перед использованием необходимо учитывать потребности конкретного растения и свойства почвы.

кофе / Инфографика: Главред

Еще один популярный способ - использование запаха кофе в качестве бытового отпугивателя некоторых насекомых. В то же время эффективность такого метода может зависеть от вида насекомого и условий использования.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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