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Звезда "Район Мелроуз" удивила своим неузнаваемым видом

Алена Кюпели
28 августа 2026, 14:22
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Голливудская актриса показалась во время прогулки.
Хизер Локлир появилась неузнаваемой
Хизер Локлир появилась неузнаваемой / Коллаж Главред, фото Instagram/heatherlocklear

Кратко:

  • Как выглядела актриса
  • Что говорят поклонники актрисы

Актриса и звезда популярного сериала Хизер Локлир заметно изменилась и удивила публику своим внешним видом, когда её заметили во время неформальной прогулки.

Как сообщает The Daily Mail, звезда 90-х выглядела совсем иначе, чем в годы своей популярности: папарацци запечатлели её без обуви, без бюстгальтера и с вейпом в руках.

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Посмотреть фото актрисы можно тут

Актриса Хизер Локлир появилась на прогулке
Актриса Хизер Локлир появилась на прогулке / Фото Instagram/heatherlocklear

По данным СМИ, Локлир проводила время в компании своего возлюбленного Лоренцо Ламаса. Их роман стал известен лишь в этом году, хотя актёры знакомы уже более 40 лет - ещё со времён съёмок в 1980-е.

Отмечается, что сейчас 64-летняя актриса ведёт более закрытый и спокойный образ жизни, вдали от голливудской светской тусовки, предпочитая уединение и круг близких людей.

Появление Локлир вызвало бурное обсуждение в сети: поклонники обратили внимание на её внешний вид и перемены, которые произошли с актрисой за последние годы. Несмотря на это, она, судя по всему, чувствует себя комфортно и продолжает жить вне привычного для неё когда-то гламурного образа жизни.

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Отметим, как сообщал Главред, британский певец Робби Уильямс откровенно рассказал о своих переживаниях из-за внешности, признавшись, что сильно комплексовал из-за потери волос.

Ранее также украинский телеведущий и актёр Александр Попов сообщил, что расстался с женой Галиной спустя два года отношений. О своём разводе он рассказал публично во время одного из светских мероприятий.

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О персоне: Хизер Локлир

Хизер Локлир - американская актриса и продюсер, шестикратный номинант на премию "Золотой глобус". Локлир наиболее известна ролями Сэмми Джо Кэррингтон в телесериале "Династия", Аманды Вудворд в телесериале "Мелроуз Плейс", офицера Стейси Шеридан в полицейском сериале "Ти Джей Хукер" и Кэйтлин Мур в ситкоме "Спин Сити". Локлир известна благодаря своим ролям женщин с неуживчивым и скандальным характером на экране и многочисленными романами и проблемами в личной жизни.

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