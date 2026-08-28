Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Постоянные тревоги и взрывы: в чем опасность новой тактики обстрелов РФ

Анна Косик
28 августа 2026, 11:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россияне поняли, что прежняя тактика обстрелов не так эффективна, как новый план Москвы.
Постоянные тревоги и взрывы: в чем опасность новой тактики обстрелов РФ
Россия меняет количество и типы вооружения для нанесения ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Минобороны РФ, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Как Россия меняет тактику воздушных атак
  • Почему РФ запускает дроны волнами и перегружает ПВО
  • Какие цели выбирает враг при новых ударах

Страна-агрессор Россия целенаправленно меняет тактику воздушных атак, сочетая волны реактивных беспилотников с ракетными ударами, чтобы истощить противовоздушную оборону и растянуть её ресурс. Несмотря на это, украинская ПВО продолжает сбивать значительную часть целей, хотя ситуация над Киевом и рядом других городов остается напряженной из-за новой тактики врага.

Главред выяснил, почему россияне начали по-другому атаковать украинские города и какую цель может преследовать противник.

видео дня

Россия запускает реактивные дроны волнами

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко обратил внимание в Telegram на то, что противник сознательно ограничивает количество реактивных беспилотников в каждой волне запуска.

По его словам, это связано не с тактическим преимуществом, а с ограниченными ресурсами самой России, которая не может одновременно задействовать большое количество таких аппаратов. Коваленко подчеркнул, что подобные действия направлены на то, чтобы истощить не только средства противовоздушной обороны, но и психологическое состояние гражданского населения.

"Враг запускает небольшое количество реактивных БПЛА волнами с целью парализовать Киев. На большое количество дронов у врага нет ресурсов. Цель - изнурить ПВО и население", - пояснил Коваленко.

Пресс-секретарь СНБО добавил, что профильные структуры уже работают над решениями по противодействию этой тактике врага.

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

Оккупантам удается долго "кружить" над столицей

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил механизм движения дронов над Киевом. По его оценке, за траекториями аппаратов стоят живые операторы, а не автоматика.

Жданов отметил, что именно человеческий фактор объясняет хаотичные, на первый взгляд, маневры техники в небе над столицей. Эксперт высказал предположение, что подобное поведение аппаратов служит отдельным инструментом психологического давления на мирных жителей.

"Это не запрограммированное кружение. Это, скорее всего, операторы, специально создающие панику и хаос среди местного населения. Военные понимают, а гражданские люди пугаются такой ситуации", - сказал Жданов.

По словам военного эксперта, аппараты способны оставаться в воздухе до тех пор, пока не иссякнет их топливо, после чего направляются к заранее определенной цели. В то же время он признал, что сбивать такие объекты украинским силам крайне сложно.

Россия комбинирует различные типы ударов, чтобы перегрузить ПВО

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук в эфире "Киев 24" описал два основных сценария атак, между которыми чередуется противник. По его словам, цель обоих подходов одинакова - максимально растянуть возможности украинской противовоздушной обороны.

Лакийчук объяснил, в чем заключается первый, концентрированный вариант атаки, когда противник сосредотачивает усилия на одном направлении.

"Цель таких ударов - перегрузить противовоздушную оборону. И это позволит большему количеству ракет и дронов достичь своих целей", - пояснил эксперт.

По словам Лакичюка, альтернативой является рассредоточенная атака, когда ракеты и дроны одновременно летят в сторону нескольких городов. Эксперт также особо отметил, что россияне учитывают наличие в Украине систем противодействия баллистическим ракетам и могут сознательно выбирать направления, где таких комплексов меньше.

Кроме того, по его словам, реактивные дроны типа "Шахедов" и "Бандеролей" всё чаще берут на себя функции, которые ранее выполняли крылатые ракеты стратегической авиации или морские "Калибры".

Ракета Бандероль
Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

Россия пытается круглосуточно наносить удары по Украине

Генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что враг больше не ограничивается ночными атаками. По его словам, к ночным ударам баллистическими ракетами добавились утренние волны реактивных дронов и дневная угроза со стороны беспилотников.

Романенко пояснил, что за таким изменением ритма стоит вполне конкретная военно-политическая цель Кремля - сломить общественный настрой с помощью ударов по гражданской инфраструктуре.

"Их военно-политическая задача - оказывать давление на граждан нашей страны, прежде всего на жителей столицы, наносить удары по гражданским объектам и жилым домам, чтобы люди оказывали давление на наше руководство, и оно соглашалось на их ультиматумы", - пояснил Романенко.

Генерал-лейтенант добавил, что после провала планов по быстрому захвату Украины враг сделал ставку на наращивание интенсивности воздушного террора, используя прежде всего баллистические ракеты "Искандер-М", а также "Цирконы", "Ониксы" и ракеты комплексов С-300 и С-400.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

"Если раньше они наносили удары ночью, затем начали атаковать и утром, то теперь пытаются растянуть это на сутки, чтобы срывать работу наших экономических и других структур", - сказал генерал-лейтенант.

Россия меняет тактику ударов по логистике и портам Украины

Военно-политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина" заявил, что объекты поражения противника уже не ограничиваются энергетикой. По его словам, всё чаще под ударами оказываются склады, логистические центры, промышленные объекты и порты.

Мусиенко прямо объяснил мотивацию Кремля, связав выбор целей с общим ослаблением потенциала страны.

"Враг сосредотачивается на том, чтобы ослабить общий экономический потенциал Украины и столицы", - сказал он.

Эксперт добавил, что количество ударов по Киеву в ближайшее время не сократится, а Россия параллельно резко наращивает производство более быстрых реактивных дронов и делает ставку на дешевые крылатые ракеты типа "Бандероль".

По его данным, дальность реактивных дронов РФ уже достигает 500–600 километров, что ставит под угрозу северные, восточные, южные и центральные регионы страны, включая столицу.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"Россия наращивает количество этих средств. Война всё больше переходит в воздушное пространство", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт не исключил, что в ближайшее время атаки на Киев могут стать регулярными, а противник будет осуществлять единичные или групповые запуски в направлении столицы, иногда до 20 реактивных дронов одновременно. По его словам, Украина уже работает над средствами противодействия таким аппаратам, а уничтожать их способны подразделения ПВО, авиация и при определенных условиях зенитная артиллерия.

Больше новостей:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров общественного мнения работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

12:05Синоптик
Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву: что Рэтклифф передал Путину - WSJ

Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву: что Рэтклифф передал Путину - WSJ

11:37Мир
Постоянные тревоги и взрывы: в чем опасность новой тактики обстрелов РФ

Постоянные тревоги и взрывы: в чем опасность новой тактики обстрелов РФ

11:14Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Популярная российская певица потеряла сына: что известно

Популярная российская певица потеряла сына: что известно

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Последние новости

12:05

Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

11:58

Опытные хозяйки кладут лимонную кожуру в стиральную машину: для чего

11:37

Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву: что Рэтклифф передал Путину - WSJ

11:33

Не "бархатный" сезон: как на украинском назвать один из лучших периодов для отдыха

11:14

Постоянные тревоги и взрывы: в чем опасность новой тактики обстрелов РФ

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
11:14

Путинистка Королева грубо унизила невестку

11:12

Гороскоп на завтра, 29 августа: Близнецам — разочарование, Скорпионам — награда

11:03

РФ терроризирует Киев дронами, в области есть погибший и масштабные разрушенияФото

10:03

РФ ударила сразу 4 КАБами по терминалу Новой почты в Сумах: что известно о последствиях

Реклама
09:53

Умер король Норвегии Харальд V: что известно о старейшем монархе Европы

09:36

Затяжная магнитная буря красного уровня: геомагнитный шторм G2 накрыл Землю

09:19

Кремль планирует проверить НАТО на прочность: в ISW раскрыли опасный замысел Путина

08:59

Wildberries уже сгорел, следующим будет Ozon: Коваленко о цене войны для РФмнение

08:55

РФ атаковала "Эпицентр" в Запорожье, вспыхнул пожар: первые подробностиФото

08:48

Генерал Вовк выступил в поддержку новой модели государства: что именно он предлагает

08:36

Дроны атаковали Ярославский НПЗ: вспыхнул масштабный пожар

08:13

Дроны поразили Луганскую ТЭС в Счастье: на оккупированных территориях масштабный блэкаут

07:54

Армия РФ ударила по складам "Новой почты" под Киевом: что известноФото

07:45

Уран меняет правила: что ждет Водолеев в сентябре 2026 года - гороскопВидео

07:11

США давят на Путина: о чем глава ЦРУ говорил в Москве за закрытыми дверями - NYT

Реклама
05:41

Яркий роман и финансовый шторм: гороскоп для Козерогов на сентябрь 2026Видео

05:00

Времена испытаний позади: четырех знаков зодиака накроет волна счастья

04:32

Сладкие, гигантские и сверхурожайные: огородница назвала лучшие сорта помидоровВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

03:12

Иностранцы не поймут: какие украинские имена имеют другое значение за рубежом

02:33

Трем знакам зодиака лунное затмение принесет богатство: кому повезет

01:43

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

00:48

Почему яблоки начали гнить прямо на дереве: что сделать, чтобы спасти урожай

27 августа, четверг
23:50

Котлеты получатся невероятно сочными: какой секретный ингредиент нужно добавить

23:45

Наводнение в Непале унесло жизни почти 390 человек: сколько исчезло украинцев

23:04

Зачем батарейки заворачивают в фольгу и кладут в морозилку: раскрыт секрет

22:53

Без них не выходить: дизайнер рассказал, какую обувь носить этой осенью

22:39

Массированный удар КАБами по Сумам: есть раненые, из-под завалов достают людей

22:19

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

22:06

Войска КНДР могут появиться в Украине: Жданов объяснил, чем это грозит

21:44

Жителей крупного областного центра призвали эвакуироваться - что произошло

21:43

Морковь вырастет крупной и сладкой: что обязательно нужно сделать в конце лета

21:37

Пол блестит и дольше остается чистым: что итальянки добавляют в водуВидео

21:11

РФ растягивает обстрел на сутки: генерал-лейтенант раскрыл опасный замысел врага

21:01

Опытные хозяйки опрыскивают духовку уксусом и содой перед сном: для чегоВидео

Реклама
20:51

Трамп сделал резонансное заявление о нападении России на НАТО - что сказал

20:32

Большинство даже не догадывается: как на украинском называют зеленый лук

20:31

Чей привычный мир рухнет в ближайшие три дня: Таро-прогноз на затмение 28 августаВидео

20:02

В Украине повышенная угроза ракетного удара: какие города под прицелом РФ

19:53

Разводы затянутся до зимы: кого ждет переоценка брака и сделок в сентябре 2026Видео

19:49

Почему солдаты из КНДР появятся на фронте: названа скрытая цель Путина

19:35

Зачем стены моют уксусом и кондиционером: причина популярности этой смеси

19:20

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

19:19

РФ массированно атакует Киев дронами, есть попадания в центре столицы: что известно

19:14

У Путина сделали заявление о новых мирных переговорах с Украиной

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости Запорожья
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять