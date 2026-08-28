Постоянные тревоги и взрывы: в чем опасность новой тактики обстрелов РФ

О чем идет речь в материале:
- Как Россия меняет тактику воздушных атак
- Почему РФ запускает дроны волнами и перегружает ПВО
- Какие цели выбирает враг при новых ударах
Страна-агрессор Россия целенаправленно меняет тактику воздушных атак, сочетая волны реактивных беспилотников с ракетными ударами, чтобы истощить противовоздушную оборону и растянуть её ресурс. Несмотря на это, украинская ПВО продолжает сбивать значительную часть целей, хотя ситуация над Киевом и рядом других городов остается напряженной из-за новой тактики врага.
Главред выяснил, почему россияне начали по-другому атаковать украинские города и какую цель может преследовать противник.
Россия запускает реактивные дроны волнами
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко обратил внимание в Telegram на то, что противник сознательно ограничивает количество реактивных беспилотников в каждой волне запуска.
По его словам, это связано не с тактическим преимуществом, а с ограниченными ресурсами самой России, которая не может одновременно задействовать большое количество таких аппаратов. Коваленко подчеркнул, что подобные действия направлены на то, чтобы истощить не только средства противовоздушной обороны, но и психологическое состояние гражданского населения.
"Враг запускает небольшое количество реактивных БПЛА волнами с целью парализовать Киев. На большое количество дронов у врага нет ресурсов. Цель - изнурить ПВО и население", - пояснил Коваленко.
Пресс-секретарь СНБО добавил, что профильные структуры уже работают над решениями по противодействию этой тактике врага.
Оккупантам удается долго "кружить" над столицей
Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил механизм движения дронов над Киевом. По его оценке, за траекториями аппаратов стоят живые операторы, а не автоматика.
Жданов отметил, что именно человеческий фактор объясняет хаотичные, на первый взгляд, маневры техники в небе над столицей. Эксперт высказал предположение, что подобное поведение аппаратов служит отдельным инструментом психологического давления на мирных жителей.
"Это не запрограммированное кружение. Это, скорее всего, операторы, специально создающие панику и хаос среди местного населения. Военные понимают, а гражданские люди пугаются такой ситуации", - сказал Жданов.
По словам военного эксперта, аппараты способны оставаться в воздухе до тех пор, пока не иссякнет их топливо, после чего направляются к заранее определенной цели. В то же время он признал, что сбивать такие объекты украинским силам крайне сложно.
Россия комбинирует различные типы ударов, чтобы перегрузить ПВО
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук в эфире "Киев 24" описал два основных сценария атак, между которыми чередуется противник. По его словам, цель обоих подходов одинакова - максимально растянуть возможности украинской противовоздушной обороны.
Лакийчук объяснил, в чем заключается первый, концентрированный вариант атаки, когда противник сосредотачивает усилия на одном направлении.
"Цель таких ударов - перегрузить противовоздушную оборону. И это позволит большему количеству ракет и дронов достичь своих целей", - пояснил эксперт.
По словам Лакичюка, альтернативой является рассредоточенная атака, когда ракеты и дроны одновременно летят в сторону нескольких городов. Эксперт также особо отметил, что россияне учитывают наличие в Украине систем противодействия баллистическим ракетам и могут сознательно выбирать направления, где таких комплексов меньше.
Кроме того, по его словам, реактивные дроны типа "Шахедов" и "Бандеролей" всё чаще берут на себя функции, которые ранее выполняли крылатые ракеты стратегической авиации или морские "Калибры".
Россия пытается круглосуточно наносить удары по Украине
Генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что враг больше не ограничивается ночными атаками. По его словам, к ночным ударам баллистическими ракетами добавились утренние волны реактивных дронов и дневная угроза со стороны беспилотников.
Романенко пояснил, что за таким изменением ритма стоит вполне конкретная военно-политическая цель Кремля - сломить общественный настрой с помощью ударов по гражданской инфраструктуре.
"Их военно-политическая задача - оказывать давление на граждан нашей страны, прежде всего на жителей столицы, наносить удары по гражданским объектам и жилым домам, чтобы люди оказывали давление на наше руководство, и оно соглашалось на их ультиматумы", - пояснил Романенко.
Генерал-лейтенант добавил, что после провала планов по быстрому захвату Украины враг сделал ставку на наращивание интенсивности воздушного террора, используя прежде всего баллистические ракеты "Искандер-М", а также "Цирконы", "Ониксы" и ракеты комплексов С-300 и С-400.
"Если раньше они наносили удары ночью, затем начали атаковать и утром, то теперь пытаются растянуть это на сутки, чтобы срывать работу наших экономических и других структур", - сказал генерал-лейтенант.
Россия меняет тактику ударов по логистике и портам Украины
Военно-политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина" заявил, что объекты поражения противника уже не ограничиваются энергетикой. По его словам, всё чаще под ударами оказываются склады, логистические центры, промышленные объекты и порты.
Мусиенко прямо объяснил мотивацию Кремля, связав выбор целей с общим ослаблением потенциала страны.
"Враг сосредотачивается на том, чтобы ослабить общий экономический потенциал Украины и столицы", - сказал он.
Эксперт добавил, что количество ударов по Киеву в ближайшее время не сократится, а Россия параллельно резко наращивает производство более быстрых реактивных дронов и делает ставку на дешевые крылатые ракеты типа "Бандероль".
По его данным, дальность реактивных дронов РФ уже достигает 500–600 километров, что ставит под угрозу северные, восточные, южные и центральные регионы страны, включая столицу.
"Россия наращивает количество этих средств. Война всё больше переходит в воздушное пространство", - подчеркнул Мусиенко.
Эксперт не исключил, что в ближайшее время атаки на Киев могут стать регулярными, а противник будет осуществлять единичные или групповые запуски в направлении столицы, иногда до 20 реактивных дронов одновременно. По его словам, Украина уже работает над средствами противодействия таким аппаратам, а уничтожать их способны подразделения ПВО, авиация и при определенных условиях зенитная артиллерия.
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О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров общественного мнения работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.
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