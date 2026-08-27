Опытные хозяйки опрыскивают духовку уксусом и содой перед сном: для чего

Обычное домашнее средство способно размягчить застарелый налет в духовке.

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Как очистить духовку / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно очистить духовку изнутри

Чем отмыть пригоревший жир и остатки пищи

Как очистить решетки духовки от жира

Чистку духовки часто откладывают до того момента, когда жир и остатки пищи уже превращаются в стойкий пригоревший налет. Однако регулярная уборка не только улучшает внешний вид прибора, но и помогает избежать неприятного запаха, дыма и неравномерного нагрева.

Главред собрал советы экспертов, которые помогут очистить внутреннюю часть духовки, решетки и стеклянную дверцу без лишних усилий.

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Как очистить духовку изнутри

Перед началом уборки духовка должна полностью остыть, пишет ÉVA Magazin. После этого нужно достать решетки, противни и другие съемные элементы. Если вы планируете использовать сильное чистящее средство, стоит заранее ознакомиться с инструкцией производителя, поскольку агрессивная химия может повредить некоторые покрытия.

Для очистки внутренних поверхностей можно использовать специальное средство для духовок или более натуральный вариант - пасту из пищевой соды и небольшого количества воды.

Смесь наносят на загрязнённые участки и оставляют на несколько часов или даже на ночь. За это время пригоревший жир и остатки пищи размягчатся, после чего их будет легче удалить мягкой губкой или тканью из микрофибры.

После очистки поверхности нужно тщательно протереть чистой водой, чтобы на них не осталось средства.

Смотрите видео о том, чем и как очистить духовку:

Как отмыть решетки духовки

Решетки часто являются одной из самых загрязнённых частей духовки, ведь на них скапливаются жир и остатки пищи. Самый простой способ - замочить их в тёплой мыльной воде в большой раковине или ванне.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика - Главред

Для стойких загрязнений можно добавить пищевую соду, а после замачивания протереть поверхность губкой или щеткой с мягкой щетиной. Не стоит использовать слишком жесткие абразивные инструменты, поскольку они могут поцарапать покрытие решеток.

Как очистить стеклянные дверцы духовки

Стеклянные дверцы быстро покрываются жиром и пятнами, которые со временем могут пригореть. Для их очистки сначала нужно дать стеклу остыть, а затем протереть его мягкой тканью. С стойкими загрязнениями может помочь паста из пищевой соды или специальное средство для очистки стекла.

Если дверцы состоят из двух слоев стекла, не стоит самостоятельно разбирать их без разрешения производителя. Неправильная сборка может привести к повреждению механизма или другим проблемам с прибором.

Чем лучше чистить духовку

Для сильно загрязнённой духовки могут понадобиться специальные средства, которые быстрее справляются с жиром и пригоревшими остатками. В то же время они содержат агрессивные компоненты, поэтому при использовании нужно следовать инструкции.

При небольшом загрязнении можно использовать пищевую соду, уксус или лимонную воду. После любой очистки важно тщательно удалить остатки средства и проветрить духовку перед следующим использованием.

Как дольше поддерживать духовку в чистоте

Чтобы не тратить много времени на генеральную уборку, небольшие загрязнения лучше вытирать сразу после остывания духовки. При приготовлении блюд, которые могут пролиться, можно использовать дополнительный противень или подходящую форму.

Регулярная очистка поможет не допустить накопления жира и пригоревших остатков, а сама духовка дольше останется чистой и будет исправно работать.

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Об источнике: ЕVA Magazin ЕVA Magazin - популярный венгерский онлайн-журнал для женщин, освещающий темы здоровья, психологии, семьи, красоты, стиля жизни, дома, кулинарии, путешествий и саморазвития. Издание также публикует интервью, советы экспертов, жизненные истории и тематические подкасты. Контент ориентирован на широкую женскую аудиторию и сочетает практические рекомендации с материалами о современных тенденциях и повседневной жизни.

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