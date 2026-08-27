Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Картонные ленты для деревьев помогают сократить количество вредителей. Картонные ленты устанавливают дважды за сезон, чтобы сохранить урожай.

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Как защитить фруктовые деревья гофрированным картоном: простой и бесплатный способ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как защитить сливу от плодожорки без химии

Когда намотать картонные пояса на деревья

Как избавиться от червей в яблоках и сливах

Гофрированный картон может стать простым и доступным средством защиты фруктовых деревьев от вредителей, позволяя значительно сократить потери урожая без постоянного применения химических препаратов. Об этом экологичном способе сообщили эксперты польского издания Dziennik.

Метод основан на естественном поведении насекомых, которые ищут уютные и защищенные места для окукливания, развития или зимовки. Картонная обвязка создает для них идеальное имитированное укрытие, после чего вредителей можно легко удалить и уничтожить вместе с лентой.

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Главред выяснил, как защитить фруктовые деревья от вредителей.

"Картонные обвязки создают удобное укрытие для вредителей, например, сливовой плодожорки, имитируя естественные щели в коре. Регулярное надевание и снятие обвязок позволяет физически уничтожать вредителей, что значительно уменьшает их численность без использования химических средств защиты растений", - говорится в материале.

Когда нужно устанавливать картонные пояса на деревья

Особое внимание рекомендуется уделять срокам установки таких ловушек. Они должны четко соответствовать периодам биологической активности конкретных насекомых.

"Первую установку рекомендуется провести в середине мая, чтобы поймать первое поколение сливовой плодовой моли. Вторую установку следует проводить в конце августа для борьбы со следующим поколением вредителя", - сообщили эксперты.

Весенние ленты рекомендуется снимать и убирать в конце лета, а те, что были установлены в конце августа, оставлять до наступления зимы или ранней весны. После использования материал следует обязательно сжечь или утилизировать, чтобы насекомые, оставшиеся внутри, не продолжили своё развитие.

Как правильно сделать и закрепить картонную обвязку

Для изготовления ловушки понадобится обычный гофрированный картон шириной примерно 10–20 сантиметров. Его обматывают вокруг ствола два раза на высоте 50–60 сантиметров от поверхности земли и фиксируют шпагатом или веревкой так, чтобы обвязка держалась плотно, но не пережимала и не повреждала кору.

"Ленты следует регулярно проверять и заменять. Использование картонных обвязок - это простой и экологичный способ обеспечить здоровый и обильный урожай в приусадебном саду", - подчеркнули специалисты.

Достаточно ли одних только картонных лент для защиты сада

Одних только картонных лент может быть недостаточно, если популяция вредителей на участке уже стала значительной. Эксперты советуют сочетать механическую защиту с другими профилактическими мерами.

В частности, почву под кроной деревьев можно укрывать пленкой или тонким нетканым материалом, чтобы помешать личинкам зарываться в землю для завершения жизненного цикла. Также используют феромонные ловушки и экологичные средства, в частности растительные отвары и экстракты, которые отпугивают взрослых насекомых.

"Когда в плодах обнаруживаются черви, бороться с вредителем в этом сезоне уже поздно. Поэтому так важно регулярно контролировать состояние деревьев", - предупредили эксперты.

Основные правила обрезки деревьев / Инфографика: Главред

Для каких деревьев подходит этот способ

Специалисты отмечают, что метод является универсальным и подходит не только для слив. Подобные обвязки успешно используют для защиты яблонь, груш, вишен, черешен, персиков, абрикосов и нектаринов, в зависимости от того, какие именно вредители представляют наибольшую угрозу для конкретного сада.

Смотрите видео о том, как используют картон в саду:

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты посоветовали завершить летнюю обрезку яблонь до конца августа. Окончательный срез должен состояться не позднее 15 сентября, чтобы избежать негативных последствий для зимовки деревьев.

Специалисты проекта Martha Stewart отметили, что надлежащая освещенность способствует лучшему формированию кроны и вкусовым качествам плодов. Для стабильного урожая необходимо 6–8 часов солнечного света в сутки. Для слив рекомендовали высаживать саженцы с интервалом около 3,5–4 метров и обеспечивать хорошо дренированную плодородную почву с pH примерно 6,0–6,8.

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