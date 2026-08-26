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Донецк атакуют ракетами, в городе много прилетов: первые детали и последствия ударов

Юрий Берендий
26 августа 2026, 18:48
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Донецк, возможно, подвергся ракетному обстрелу из систем "Фламинго": было зафиксировано не менее 13 ракетных ударов.
Донецк атакуют ракетами, в городе много прилетов: первые детали и последствия ударов
Донецк подвергся ракетному обстрелу - зафиксировано 13 попаданий / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • В Донецке зафиксировали как минимум 13 попаданий
  • Удары пришлись на районы "Донецк-Сити" и вокзала

Во временно оккупированном Донецке зафиксировали как минимум 13 попаданий, часть из них пришлась на районы "Донецк-Сити", железнодорожного вокзала и "Донбасс-Арены". По предварительным данным, город могли атаковать ракетами "Фламинго", однако официального подтверждения этого пока нет. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Донецк. Уже 13 подтвержденных попаданий. Наибольшая концентрация - в районе Донецк-Сити. Это вам за Херсон, пророссияне и оккупанты", - сообщил Андрющенко.

видео дня

По данным мониторингового канала Exile+, один из ударов пришелся на здание по адресу проспект Ильича, 97. По открытым данным, ранее там работали научно-исследовательские и промышленные учреждения, в частности УкргосНИИпластмасс и институт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования с опытно-экспериментальным производством.

"Там прилет по бывшему УкргосНИИпластмас (примерно 97), где собирали и хранили дроны. Ура! Прекрасные поражения!" - написал Андрющенко.

Ранее он сообщал о взрывах вблизи железнодорожного вокзала, "Донецк-Сити" и стадиона "Донбасс-Арена". По его словам, речь шла как минимум о пяти ракетах, после чего могли последовать повторные удары.

"В Донецке пишут о полном тотальном обстреле. И в районе железнодорожного вокзала, и в районе „Донецк-Сити", и в районе „Донбасс-Арены". Где конкретно - не разобраться. Было от 5 ракет (Хаймарс?) и дальше, похоже, следует повторный удар", - отметил он.

В то же время мониторинговый канал Exilenova предположил, что для удара могли использовать именно "Фламинго". Аналитики обратили внимание на дефицит таких ракет и считают маловероятным их применение по второстепенным целям.

Смотрите видео ударов по Донецку:

Сообщение в Telegram-канале
Сообщение в Telegram-канале Главред / Скриншот

"Ну вы же понимаете, что 5 ракет (вероятно, речь идет о ракетах "Фламинго", - ред.), которые находятся в очень большом дефиците, на "простые" цели тратить не будут", - отметили аналитики Exilenova.

Отдельно сообщалось о громких криках с территории поврежденного здания на проспекте Ильича. Кто именно мог там находиться и кому принадлежали крики, пока неизвестно. Данные о последствиях удара уточняются.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Какова цель ударов по РФ - комментарий эксперта

В последнее время Украина увеличила количество ударов по территории России, которые уже создают проблемы для российских поставок и военной инфраструктуры. Следующим этапом может стать применение различных видов вооружения в рамках одной атаки. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

По словам эксперта, украинские атаки оказывают практическое воздействие на российскую военную систему. Речь идет, в частности, о нарушении маршрутов снабжения и поражении морской инфраструктуры, задействованной для доставки компонентов.

"И удары носят позитивный характер, поскольку они имеют последствия для России. Перерезается логистика, наносятся удары по кораблям, которые доставляли грузы из Ирана, комплектующие для "Шахедов", - сказал Храпчинский.

На этом фоне Украина, по мнению Храпчинского, должна расширять собственный арсенал и количество доступных средств поражения. Это необходимо для перехода к более сложным сценариям применения вооружений.

"Нам нужно расширять возможности и увеличивать ассортимент оружия, которое мы используем, для того, чтобы уже наносить комбинированные удары по территории Российской Федерации", - подчеркнул Храпчинский.

Удары по военным целям России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что ракеты "Фламинго" должны стать массовым оружием для ударов по военным целям в России. Он подчеркнул, что ракеты "Фламинго" станут массовым оружием, и упомянул о наращивании отечественного производства вооружения. По данным директора Fire Point Ирины Терех, к началу августа выйти на заявленный объем не удалось из-за недостаточного количества заказов и задержек с финансированием; планируется нарастить выпуск к концу года или в начале следующего года.

Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил атаку беспилотников на Афипский НПЗ в Краснодарском крае и сообщил о последствиях для региона. Он отметил, что дроны атаковали НПЗ и что на месте работают пожарные и оперативные службы. По сообщениям, обломки упали на железнодорожную станцию, два человека погибли, ещё двое пострадали, а также были повреждены как минимум десять частных домов и часть инфраструктуры НПЗ.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили о масштабной операции по уничтожению российских средств ПВО и авиации. Они указали на начало кампании и отметили, что тотальное уничтожение ПВО является частью более широкой ударной кампании по тылам противника. В ночь с 23 на 24 августа, по их данным, были поражены истребитель, вертолёт, радары воздушного наблюдения и ряд элементов ПВО, а также под ударом оказался логистический центр Ozon.

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О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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