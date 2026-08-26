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Почему старые бабушкины кастрюли нельзя ставить на плиту - объяснение вас удивит

Юрий Берендий
26 августа 2026, 18:10
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Почему керамика трескается на конфорке: риски использования фаянса, фарфора и керамогранита, а также лучшие материалы для приготовления пищи на плите.

Почему старые бабушкины кастрюли нельзя ставить на плиту — объяснение вас удивит
Старая кастрюля на плите - какая посуда может повредить поверхность / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Можно ли ставить керамическую кастрюлю на плиту
  • Почему керамика трескается от нагрева
  • Какую посуду нельзя ставить на электрическую плиту

Использование старой керамической кастрюли непосредственно на электрической плите может привести к испорченному обеду и повреждению конфорки. Особенно осторожно следует относиться к посуде из секонд-хенда или изделиям, которые не были куплены специально для приготовления пищи.

видео дня

Автор книги "Ретро-рецепты: старинные блюда с ноткой оригинальности" Бобби Хикс предостерегает от использования таких изделий на открытом огне или конфорках. Об этом сообщает издание Tasting Table.

"Глиняная и другая керамическая посуда по своему назначению не рассчитана на использование непосредственно на плите", - подчеркивает Хикс.

Главред выяснил, какую посуду нельзя ставить на плиту.

Какую керамическую посуду нельзя ставить на конфорку

К материалам с высоким риском относятся фаянс, керамогранит и фарфор. Они отличаются способом производства, прочностью и пористостью, однако ни один из них не рассчитан на прямой контакт с нагревательным элементом:

  • Фаянс обжигают при более низких температурах, поэтому он наименее устойчив к нагреву.
  • Керамогранит более прочный, но не выдерживает точечного нагрева.
  • Фарфор имеет низкую пористость и подходит для выпечки, но только в духовке.

"Керамика лучше всего подходит для приготовления пищи в духовке, где тепло поглощается равномерно со всех сторон. На конфорке она ведет себя иначе - это просто не тот инструмент для этой работы!" - объясняет эксперт.

Почему керамика и фарфор растрескиваются при нагревании

Главная причина разрушения - термический шок. При контакте с горячей конфоркой дно кастрюли нагревается мгновенно, тогда как стенки остаются холодными. Из-за неравномерного расширения материала керамика моментально покрывается трещинами или раскалывается.

Дополнительный риск для старой керамики - скрытые микротрещины, появившиеся за годы использования.

Можно ли вообще использовать старую керамическую кастрюлю

Однако, по его словам, это не означает, что старинную посуду нужно выбрасывать. Если керамика была витрифицирована (обжигана при высокой температуре), при наличии соответствующей маркировки её можно ставить в микроволновую печь или духовку на слабый режим.

В остальных случаях винтажные керамические кастрюли и супники безопаснее использовать исключительно для красивой подачи готовых блюд на стол.

Какую посуду лучше всего использовать на электрической плите

Помимо керамики, неудобства на стеклянной поверхности электрической плиты могут создавать грубый необработанный чугун и керамогранит (из-за риска поцарапать стекло).

Для ежедневного качественного и безопасного приготовления пищи Бобби Хикс советует выбирать материалы с высокой теплопроводностью:

"Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, чугун или чугун с эмалевым покрытием - именно этим материалам я отдаю предпочтение для приготовления пищи на плите", - подытоживает кулинарный эксперт.

Смотрите видео о том, какую посуду нельзя ставить на плиту:

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты рассказали о способах бережной очистки подошвы утюга от нагара, в частности о домашних методах без агрессивной химии. Материалы для очистки утюга от нагара рекомендуется подбирать в зависимости от материала подошвы. Для удаления загрязнений предлагают пасту из двух столовых ложек соды и небольшого количества воды для осторожного протирания холодной подошвы утюга.

Вернер Шольц из Центрального союза электротехники и электротехнической промышленности подчеркивал последствия выбора быстрой программы стирки для расхода электроэнергии. Он объяснил, почему быстрая стирка не экономит электроэнергию из-за интенсивной работы нагревательного элемента.

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Об источнике: TastingTable

Tasting Table - онлайн-ресурс о еде, напитках, рецептах и кулинарных трендах. Сайт публикует статьи о ресторанах, шеф-поварах, напитках и сезонных ингредиентах. Также предлагает рецепты для домашнего приготовления и обзоры гастрономических продуктов. Это платформа для гурманов и любителей кулинарии.

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