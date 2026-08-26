Куда исчез колорадский жук в Украине и вернется ли он снова: разъяснения ученой

Морозы, затянувшаяся весна и жара в 35–37 градусов привели к резкому сокращению популяции вредителя, но ученые утверждают, что это лишь временное явление.

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В Украине стало меньше колорадского жука / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Почему колорадский жук массово исчез с огородов

Вернётся ли вредитель следующим летом

Как не дать жуку выработать устойчивость к препаратам

Численность колорадского жука в этом году резко сократилась сразу в нескольких регионах Украины, однако уже в следующем сезоне вредитель способен возобновить массовое распространение. Об этом в комментарии изданию "Главком" заявила кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе Института картофелеводства НААН Татьяна Олейник.

Об уменьшении количества вредителя на своих участках говорят огородники в разных областях, в частности соответствующие данные фиксируют и специалисты на Волыни.

По словам ученой, сыграл свою роль комплекс факторов. Сначала дала о себе знать суровая зима с глубоким промерзанием почвы, в которой зимует взрослая особь, а впоследствии - затяжная и прохладная весна.

Решающим же оказался июльско-августовский температурный максимум.

"При температуре воздуха 35–37 градусов яйцекладка жука просто высыхает, а личинки массово гибнут от обезвоживания", - отмечает Олейник.

Меньше картофеля - меньше жука

Второй фактор имеет чисто хозяйственное происхождение. В отдельных регионах аграрии и владельцы приусадебных участков отводят под картофель значительно меньшие площади, чем раньше, а это напрямую сужает кормовую базу насекомого. На больших массивах вредитель размножается лавинообразно, тогда как мелкие разрозненные посадки сдерживают его экспансию, констатирует ученый.

Прогноз на следующий сезон

Несмотря на резкое сокращение численности, разговоры об окончательной победе над насекомым эксперт называет преждевременными - популяция обладает слишком высоким потенциалом восстановления.

"Жук навсегда не исчезнет", - подчеркивает Олейник.

Чтобы перерыв не обернулся новой вспышкой, ученый советует не полагаться на погоду, а вести системную борьбу. Ключевое условие - чередование инсектицидов, иначе насекомое выработает устойчивость к конкретным препаратам, и они перестанут действовать.

Худший сценарий для огородников - умеренно тёплая и влажная весна и лето следующего года: в таких условиях численность вредителя, скорее всего, снова возрастёт.

Как избавиться от колорадского жука без яда / Инфографика: Главред

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О персонаже: Татьяна Олейник Татьяна Олейник - кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины.

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