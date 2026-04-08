Колорадский жук исчезнет за день: народное средство, спасающее картофель

Руслан Иваненко
8 апреля 2026, 19:40
Автор подчеркнул, как агротехника и растения-репелленты помогают уменьшить количество вредителей.
Короладский жук
Как приготовить настой из полыни и чистотела для отпугивания вредителей / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Жук быстро уничтожает картофель и адаптируется к химии.
  • Народные средства дешевле и безопаснее инсектицидов
  • Эффект при условии регулярной обработки

Нашествие колорадского жука каждый год становится серьезным вызовом для украинских огородников. Вредитель способен в считанные дни уничтожить картофельные насаждения, оставив вместо зеленых кустов только объеденные стебли.

Главред решил выяснить, какие народные методы помогают бороться с колорадским жуком.

Как рассказывает автор канала Хозяйский огород, инсектициды дают лишь кратковременный эффект. Колорадский жук быстро адаптируется к активным веществам, что заставляет постоянно менять препараты и тратить больше.

Настой из полыни и чистотела

Одним из самых популярных решений эксперт называет настой полыни и чистотела. Резкий запах этих растений отпугивает вредителей, заставляя их покидать участок.

Рецепт приготовления настоя прост: достаточно смешать свежие растения, залить горячей водой и настоять несколько дней, после чего добавить немного мыла для лучшего прилипания к листьям.

Раствор горчицы с уксусом

Не менее действенным считается раствор горчицы с уксусом. Такая смесь создает агрессивную для насекомых среду и отпугивает их запахом. Простой рецепт: 100 г горчичного порошка растворить в 10 л воды и добавить 100 мл 9% уксуса.

Древесный пепел

Не менее эффективным остается и древесный пепел, действующий механически, повреждая дыхательную систему вредителей. Наилучший результат дает обработка утром, когда листья покрыты росой.

Правильная агротехника

В видео говорится, что немаловажную роль играет правильная агротехника. Обработку нужно проводить утром или вечером, избегая жары. Особое внимание следует уделять нижней стороне листьев, где жуки откладывают яйца. Дополнительно помогает высадка растений-репеллентов – чеснока, лука, календулы или бобовых культур между рядами картофеля.

Когда сажать картофель в 2026 году
Когда сажать картошку в 2026 году / Инфографика: Главред

Вспомогательным инструментом в борьбе могут стать простые ловушки. К примеру, желтые емкости с мыльной водой привлекают жуков, после чего они погибают в растворе. Таковой способ отлично работает на маленьких участках.

Детальнее о народных методах борьбы с колорадским жуком смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: канал "Хозяйский огород"

Канал "Хозяйский огород": Это украинский YouTube-канал, где автор Михаил делится собственным практическим опытом выращивания овощей и ухода за садом. Главная особенность канала – советы, основанные на проверенных народных методах, экономных решениях и искренней любви к земле. Контент представляется простым, "живым" языком, что делает его понятным как опытным дачникам, так и новичкам.

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

20:39Мир
"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

20:11Украина
Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

19:28Синоптик
Парадокс СССР: почему в Союзе делали дорогие чугунные трубы, а не дешевые пластиковые

Парадокс СССР: почему в Союзе делали дорогие чугунные трубы, а не дешевые пластиковые

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Гороскоп на завтра, 9 апреля: Львам - ссора, Водолеям - испытание

Гороскоп на завтра, 9 апреля: Львам - ссора, Водолеям - испытание

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Последние новости

21:20

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:17

Цусима - символ российского позора: как крупнейшее морское поражение империи связано с Украиной

21:17

Волна влажности и холода накроет Днепр: как низко упадут столбики термометров

20:56

Четыре знака зодиака опаснее всего в гневе: с ними лучше не конфликтовать

20:39

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
20:16

Что нельзя оставлять на кладбище: суеверия или реальная опасность для дома

20:11

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

19:55

Как отучить кота царапать мебель — три простых и проверенных способаВидео

19:40

Колорадский жук исчезнет за день: народное средство, спасающее картофельВидео

19:28

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

19:21

Заморозки и мокрый снег: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

19:10

Как атаки на нефтепорты РФ меняют правила игры в войне: Денисенко раскрыл крах Путинамнение

19:00

Чернобыль удивил аистами: шесть птиц вернулись спустя 20 лет

18:59

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

18:55

Более 50% украинцев считают, что военные должны быть вне политики во время войны — опрос

18:45

Что нужно сделать в Чистый четверг: приметы в праздник 9 апреля

18:43

Сколько можно говорить "Христос воскрес": в ПЦУ дали неожиданный ответВидео

18:31

"Самолет Судного дня": какую катастрофу предвещает его появлениеВидео

18:13

"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

17:58

Помятая и старая: в сети появилось фото опухшей Седоковой

17:41

Военные ТЦК уйдут с должностей: мобилизация в Украине может сорваться, что известно

17:30

Пугачева решила избавиться от последней связи с Москвой — детали

17:16

У щенка растут только лапы: хозяйка показала странные измененияВидео

17:15

Снег и заморозки идут в Житомирскую область: когда ударит холод

17:04

Чистый четверг-2026: что можно и нельзя делать в этот праздник

16:39

Муж Елены Мозговой раскрыл причины своего исчезновения: "Приоритеты изменились"

16:19

Найден древнейший предок человека: какой способностью он обладал

16:11

Вечером по всей Украине будут вводить графики отключений света - детали

16:04

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

15:29

Реванш за Оскар: украинский фильм номинировали на 6 наград "Emmy Awards 2026"

15:15

Мокрый снег накроет Тернопольщину: когда ударят сильные заморозки

15:14

Поздравления с Пасхой 2026 - шикарные картинки и теплые пожелания

15:08

Александр Кацуба: "Энергонезависимость Украины — это следствие падения промышленности, а не роста добычи"

14:54

Гороскоп Таро на завтра 9 апреля: Близнецам - уверенность, Раку - дары

14:46

"Торгуемся за пару километров": Вэнс раскрыл новые детали мирных переговоров

14:46

Говорить "кладовка" - неправильно: как назвать помещение, где хранят домашние вещи

14:22

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износаВидео

14:13

Моют волосы иначе: японский ритуал стал новым домашним трендом

13:40

"Невежество и неуважение": у Тараса Тополи жестко ответили на скандал с угрозами

13:24

Все думали, что это мусор: пакет из секонд-хенда обогатил мужчину

13:22

Ультра короткая юбка и красные губы: Кабаева показала отчаянный образ

13:07

Цены на топливо в Украине могут резко пойти вниз: Свириденко рассказала подробности

12:41

"Золотой век" или пауза перед новой войной: что происходит на Ближнем Востоке и есть ли шанс на мир

12:40

Рада приняла законопроект о "налоге на OLX": что изменится для украинцев

12:34

Насекомые будут держаться подальше от дома: что следует положить на подоконник

12:18

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

12:16

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогодаВидео

11:48

Бюджетный ноутбук Xiaomi теперь продают по всему миру: названы цены

11:35

Можно ли убирать на кладбище перед Пасхой: какие даты под запретомВидео

11:09

"Была ревность": сын Довженко отреагировал на отношения отца с разницей в 20 лет

