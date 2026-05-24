Украинские дроны нанесли мощный удар по российской нефтеперекачивающей станции

Анна Косик
24 мая 2026, 10:18
Украина повредила важную нефтеперерабатывающую станцию в России.
удар по НПС
Силы обороны атаковали важный объект на территории РФ

Ключевое:

  • В Владимирской области РФ атакован НПС
  • Под ударом Украины оказалась основа масштабного инвестиционного проекта "Север"

Силы обороны Украины успешно атаковали НПС "Второво" во Владимирской области страны-агрессора России. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его данным, о нападении на НПС не могли промолчать и местные власти. НПС "Второво" — это промежуточная продуктоперекачивающая станция, входящая в инфраструктуру ПАО "Транснефть".

"Узел интегрирован в несколько ключевых маршрутов: Кстово — Ярославль — Кириши — Приморск, Новки — Рязань, внутренние связи системы "Транснефти" центрального региона РФ", — говорится в сообщении.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко отметил, что этот маршрут является основой масштабного инвестиционного проекта "Север" компании "Транснефть".

Как удары ВСУ влияют на Россию — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам специалиста по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ВСУ на российские НПЗ и порты имеют не только военный эффект — они демонстрируют миру, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей и любой бизнес или государство рискуют остаться без ресурсов в критический момент.

Украина еще с первых лет войны активно вела дипломатическую кампанию, подчеркивая: покупка российских углеводородов фактически означает финансирование агрессии против Украины. Однако не все страны прислушались к этим аргументам, поэтому Киев был вынужден прибегнуть к более решительным шагам, чтобы уменьшить доходы Кремля.

Напомним, Главред писал, что в центральной части России крупные нефтеперерабатывающие заводы вынуждены останавливать или сокращать работу после атак украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 мая Силы обороны нанесли удар по порту Новороссийска. В результате удара известно о поражении нефтяных терминалов и боевых кораблей врага.

Накануне Силы обороны Украины нанесли удар по объекту российской нефтепереработки. Под ударом оказался Сизранский НПЗ. Расстояние до этого завода от границы Украины составляет более 800 километров.

О личности: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко — руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

