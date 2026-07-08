Возвращение забытого слова: что такое "катеринка" и как она выглядит

Забытые украинские слова таят в себе интересные истории. Именно они помогают лучше понимать литературу, а "катеринка" - это местное название шарманки.

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Что такое "катеринка" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Что означает слово "катеринка"

Как французская мелодия дала название инструменту

Где сегодня можно встретить это слово

Украинский язык богат колоритными словами, которые со временем почти исчезли из повседневного обихода. Лингвисты призывают возвращать такую лексику, ведь она помогает лучше понимать классическую литературу, исторические произведения и обогащает словарный запас. "Главред " расскажет об одном из таких почти забытых слов.

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О необычном украинском названии хорошо известного музыкального инструмента рассказал лингвист Александр Авраменко. По его словам, большинство украинцев используют заимствованное название, хотя в нашем языке существует собственный эквивалент.

Почти забытое украинское слово

В современном украинском языке это слово почти не употребляется, поэтому лингвист напомнил его значение и правильное написание.

Сегодня поговорим о слове, которое несправедливо забыто, и это слово - "катеринка". Пишем его с маленькой буквы, значит, это общее название, - пояснил Александр Авраменко.

Катеринка - это хорошо известная шарманка. Так называют небольшой механический орган без клавиш в виде коробки с ремешком, которую носят на плече.

Видео о том, что такое катеринка, можно посмотреть здесь:

Почему шарманку называли катеринкой

Происхождение обоих названий связано с французским языком.

Слово "шарманка" происходит от выражения charmante Catherine, что переводится как "Очаровательная Екатерина". Именно так называлась одна из первых популярных мелодий, которую исполняли на этом переносном органе.

Впоследствии в Украине сам инструмент также стали называть "катеринкой" - по названию этой композиции.

Зачем помнить такие слова

Сегодня шарманку можно увидеть разве что в музеях, исторических фильмах или на фестивалях. Однако знание таких слов помогает лучше понимать украинскую литературу, культуру и историю.

И хотя сегодня редко где увидишь это чудо, но, если вы наткнётесь на слово "катеринка" в фильме или литературном произведении, будете знать, что оно означает, - подытожил Александр Авраменко.

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О персоне: Александр Авраменко Александр Авраменко (род. 7 мая 1971 г., Комишуваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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