Почему 9 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

9 июля не советовали начинать новые дела, так как они могли не иметь успеха.

https://glavred.info/holidays/pochemu-9-iyulya-nelzya-nachinat-novye-dela-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10778999.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 9 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 9 июля

Что можно делать 9 июля

Что нельзя делать 9 июля

В четверг, 9 июля, по православному церковному календарю чтят память святого великомученика Панкратия, епископа Тавроменийского - одного из первых христианских проповедников, посвятившего свою жизнь распространению Евангелия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой Панкратий родился в конце I века в Антиохии в состоятельной иудейской семье. Вместе с родителями он отправился в Иерусалим, где впервые услышал проповедь Иисуса Христа. Слова Спасителя глубоко тронули юношу, и он уверовал в его божественную миссию, став последователем христианского учения.

видео дня

Согласно церковному преданию, после вознесения Господа Панкратий поддерживал тесное общение с апостолами. Его духовным наставником стал святой апостол Петр, который впоследствии рукоположил его в епископы города Тавромений - современного города Таормина на острове Сицилия.

Получив архипастырское служение, святитель начал активно проповедовать Евангелие среди язычников. Он прославился не только мудрыми наставлениями и праведной жизнью, но и многочисленными чудесами. По преданию, Господь даровал ему дар исцелять больных, изгонять нечистых духов и приводить людей к истинной вере.

Благодаря самоотверженному труду епископа все больше жителей Тавромения принимали святое Крещение. Со временем практически весь город стал христианским, а на месте языческого святилища возвели церковь, ставшую духовным центром новой общины.

Святой Панкратий не ограничивался служением в одном городе. Он посещал соседние поселения, проповедовал христианство, укреплял новообращенных в вере и создавал новые церковные общины. Его миссионерская деятельность сыграла важную роль в распространении христианства на территории Сицилии.

Несмотря на преследования первых христиан, святитель продолжал открыто свидетельствовать о Христе, не страшась опасностей и угроз. Однако его успехи вызвали недовольство язычников. По наущению местных жрецов разгневанная толпа напала на епископа во время одной из проповедей.

Святого Панкратия жестоко забили камнями. Полученные ранения оказались смертельными, и он принял мученическую кончину, до конца сохранив верность Христу.

Приметы 9 июля

Если в этот день стоит тихая, ясная и теплая погода, то лето будет стабильным и урожайным.

Утром сильная роса - ожидается жаркий и сухой период.

Дождь на 9 июля - лето может затянуться влажными и неустойчивыми днями.

Что нельзя делать 9 июля

В народе верили, что помощь нуждающимся откладывать нельзя. В то же время, в этот день пытались не давать деньги в долг - лучше перенести это на другое время. Также не советовали начинать новые дела, ведь они могли не иметь успеха. Отдельно предостерегали от ссор и злых слов, потому что это якобы приводило к потерям и "пустому кошельку".

Что можно делать 9 июля

В день Панкратия люди традиционно отправлялись в леса собирать чернику, из-за чего этот праздник получил название "Ягодник". Считалось, что именно в этот день ягода приобретает особую силу: чем больше ее съешь, тем больше здоровья, красоты и жизненной энергии прибавится человеку.

Читайте также:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред