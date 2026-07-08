Дроны атаковали военные объекты РФ: на НПЗ и аэродроме вспыхнули пожары

Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

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Атака дронов на РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Дроны атаковали Воронежскую область и Саратов

На аэродроме в Борисоглебске произошел масштабный пожар

В Саратове атакован нефтеперерабатывающий завод

В ночь на среду, 8 июля, несколько регионов страны-агрессора России подверглись атаке неизвестных дронов. В частности, взрывы прогремели в Борисоглебске Воронежской области и в Саратове.

Что известно о взрывах в Борисоглебске

Как пишет Telegram-канал Astra, в Воронежской области раздались мощные взрывы на военном аэродроме. В результате удара дронов вспыхнул масштабный пожар.

видео дня

Отмечается, что аэродром Борисоглебск - действующий военный аэродром, который используется ВС России. Это место базирования самолетов Су-34, Су-35С, Су-30СМ.

"Считается одним из ключевых учебных авиационных центров ВКС России, где проходит подготовка летчиков штурмовой и фронтовой бомбардировочной авиации", - говорится в сообщении. Рекомендуем: Угроза ядерного удара РФ по Украине: появился неожиданный прогноз

Удар по Саратову

Также ночью взрывы прогремели в Саратове. Мониторинговый канал Supernova+ пишет, что воздушная атака была нанесена по местному нефтеперерабатывающему заводу, ранее известному как "Крекинг". В сети также есть фото и видео пожара на предприятии.

Кремль пытается скрыть информацию об ударах по РФ

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов отмечал, что почти ежедневные атаки беспилотников по Москве и прилегающим районам создают для российских властей новый вызов.

По его словам, Кремль пытается не только минимизировать практические последствия ударов, но и контролировать информационное пространство, чтобы не допустить роста тревожных настроений среди населения.

"Российские власти всячески пытаются скрывать информацию - вплоть до блокировки интернета и публичных наказаний тех, кто снимает видео прилетов и выкладывает его в сеть", - подчеркнул он.

НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по НПЗ - последние новости

Напомним, ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал последствия удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в регионе. Он подчеркнул, что первая атака на Омский НПЗ, расположенный в 2500 километрах от границы, стала одной из самых масштабных операций против нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Отметим, что советник министра обороны Украины Сергей Стерненко в ходе комментария по поводу ситуации в топливной отрасли РФ заявил о масштабном пожаре на одном из ключевых предприятий региона. По его словам, пожар на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе уже привел к дефициту топлива в Москве и Московской области.

Как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Алексей Копитько высказал свою позицию относительно серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам России в ночь на 6 июля. Аналитик обратил внимание на сложные последствия одновременных ударов по Ярославскому и Омскому НПЗ.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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