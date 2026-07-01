"Российские власти пытаются скрыть": что происходит после ударов по Москве

Кремль усиливает цензуру информации после атак дронов на Москву. Олег Жданов объяснил, почему власти РФ скрывают последствия ударов и не объявляют тревогу.

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Атаки на Москву - что происходит после ударов по столице России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Олег Жданов:

Кремль скрывает данные об атаках БПЛА, чтобы предотвратить панику

Власти РФ наказывают за съемку прилетов и блокируют интернет в Москве

Отсутствие тревог вызывает всё большее возмущение у россиян

Почти ежедневные атаки беспилотников по Москве и прилегающим районам создают для российских властей новый вызов. Кремль пытается не только минимизировать практические последствия таких ударов, но и контролировать информационное пространство, чтобы не допустить роста тревожных настроений среди населения. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

"С Москвой будет сложнее и дольше. Российские власти всячески пытаются скрывать информацию - вплоть до блокировки интернета и публичных наказаний тех, кто снимает видео прилетов и выкладывает его в сеть. Более того, власти даже не объявляют воздушную тревогу, что вызывает возмущение у части россиян. Все это делается для того, чтобы не создавать панику среди населения", - отметил Жданов.

видео дня

Особое внимание эксперт обратил на то, как изменилось поведение российских властей после учащения атак. По его словам, принятые решения направлены прежде всего на сокращение количества материалов, которые могут подтвердить последствия ударов.

"Когда звучит воздушная тревога, обычные граждане достают телефоны и начинают снимать небо. С нашей стороны - им за это огромное спасибо. Но когда людей внезапно застает тревога, свидетельств попаданий становится значительно меньше", - сказал Жданов.

По мнению военного аналитика, именно поэтому российские власти будут все больше усиливать контроль над информационным пространством. Он считает, что Кремль и в дальнейшем будет пытаться ограничивать распространение любых данных, которые могут поставить под сомнение образ полностью защищенной столицы.

"Поэтому российские власти будут максимально пресекать распространение информации, чтобы поддерживать иллюзию, что в Москве всё спокойно", - подчеркнул Жданов.

Московский НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по Москве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, агентство Reuters сообщило, что в результате ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне были повреждены блоки переработки нефти. Потеря перерабатывающих мощностей стала следствием серии ударов в регионе. В частности, была повреждена установка АВТ-6 номинальной мощностью 140 000 баррелей в сутки, что составляло около 47% мощности первичной переработки завода.

Институт изучения войны отметил, что последние взрывы в Москве вызвали внутреннюю критику и недовольство среди пропагандистов и милблогеров. В ряде публикаций и постов милблогеры обвиняют Кремль в замалчивании и лжи. Волна критики усилилась после взрывов 18 июня и сопровождалась удалением части постов в соцсетях.

OSINT-аналитик канала Astra сообщил, что один из взрывов на Московском НПЗ мог произойти в результате попадания ракеты ПВО. В видеоматериалах и сообщениях отмечается, что ракета ПВО могла попасть в резервуар с топливом и привести к взрыву купола крыши. На опубликованных кадрах видно, что купол резервуара взорван.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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