Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Оккупанты обстреляли сами себя - ракета влетела в НПЗ: новые детали атаки по Москве

Анна Ярославская
19 июня 2026, 08:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Купол резервуара взлетел в воздух, после удара российской ракеты из ЗРПК "Панцирь".
Взрыв на Московском НПЗ
Российский "Панцирь" мог ударить по Московскому НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/exilenova_plus

Главное:

  • Столицу России утром массированно атаковали беспилотники
  • На Московском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул мощный пожар
  • Ракета ПВО могла случайно ударить по резервуару с топливом

Утром 18 июня столицу страны-агрессора РФ массированно атаковали дроны. Под удар попал Московский НПЗ в Капотне. Причиной одного из взрывов на нефтеперерабатывающем заводе мог стать выстрел российской ракеты ПВО. Об этом пишет российский Telegram-канал Astra.

После атаки на НПЗ Сеть заполонили фото и видео кадром мощного пожара. Кадр, на котором видно, как в воздух поднимается купольная крыша одного из резервуаров Московского НПЗ, стала мемом.

видео дня
Пожар на Московском НПЗ
Пожар на Московском НПЗ / скриншот

OSINT-аналитик канала установил, что заснятый взрыв произошел сразу после выстрела и попадания в нефтехранилище ракеты ПВО. Об этом свидетельствует характерный инверсионный след, по которому можно понять траекторию полета ракеты.

След от ракеты
След от ракеты / t.me/astrapress

Отмечается, что видео снято из дома по адресу: микрорайон Новые Котельники, 17.

Московский НПЗ
Московский НПЗ / t.me/astrapress

Аналитики предполагают, что запуск был осуществлен с зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". По предварительным данным, ракета летела с северо-востока.

Смотрите видео - Удар ракеты ПВО по Московскому НПЗ:

Скриншот

Атаки на Московский НПЗ - новости

Как писал Главред, утром 16 июня дроны атаковали Москву. Мониторы писали о десятках дронов в небе над Московской областью.

Под удар дронов попал Московский НПЗ в Капотне, который расположен 15 км от Кремля.

На московском НПЗ загорелась ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня на юго-востоке столицы РФ.

В ночь на 18 июня украинские дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод.

"Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания. По предварительным данным геолокации, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк", — сообщили в Генштабе ВСУ.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Московский НПЗ перерабатывает около 11 млн тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает до 40% топливного рынка Москвы и около 70% потребностей Москвы и области в бензине.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в результате атаки БПЛА по московскому НПЗ в Капотне 18 июня был поврежден блок переработки нефти "Euro+".

В состав блока входит установка первичной перегонки нефти АВТ-6 с номинальной мощностью 140 000 баррелей в сутки или 47% мощности первичной переработки завода.

Другие новости:

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине НПЗ война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан

09:43Интервью
Оккупанты обстреляли сами себя - ракета влетела в НПЗ: новые детали атаки по Москве

Оккупанты обстреляли сами себя - ракета влетела в НПЗ: новые детали атаки по Москве

08:51Война
Удар по Москве разозлил даже пропагандистов: почему они обвиняют Кремль во лжи

Удар по Москве разозлил даже пропагандистов: почему они обвиняют Кремль во лжи

08:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

Гороскоп Таро на завтра 19 июня: Овнам - говорить, Льву - успех

Гороскоп Таро на завтра 19 июня: Овнам - говорить, Льву - успех

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака разбогатеют летом 2026

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака разбогатеют летом 2026

Последние новости

09:43

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан

09:05

"Люди спрашивают": жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура

08:51

Оккупанты обстреляли сами себя - ракета влетела в НПЗ: новые детали атаки по МосквеВидео

08:31

Удар по Москве разозлил даже пропагандистов: почему они обвиняют Кремль во лжи

08:26

Невзлин объяснил, почему меморандум с Ираном может дорого стоить Трампумнение

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
07:57

Рой дронов атаковал Крым: пожары охватили важные объекты оккупантов - мониторы

06:56

РФ ударила по Харькову КАБами: разрушены более 40 жилых домов, пострадали дети

06:02

"Ватная купюра": историк объяснил, почему на 1000 гривен должен быть не Вернадский

05:36

Гороскоп на завтра, 20 июня: Тельцам — недоразумения, Рыбам — облегчение

Реклама
05:11

Почему розетки в СССР делали значительно выше, чем сейчас: ответ удивит многих

04:52

Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

04:15

Инопланетяне есть, но они не летят к Земле: ученые раскрыли пугающую правду

03:50

От одного побега до целого сада: список растений, которые легко размножить из черенка

03:23

Проветривание во время непогоды: почему эксперты советуют открывать окна в дождь

03:00

В жизни начнется полоса счастья: каким знакам зодиака неожиданно повезет

02:30

Белые кухни выходят из тренда: какие цвета активно набирают популярность

01:10

30 грн не предел: киевлян предупредили о новом росте цен на проезд в метро

18 июня, четверг
23:59

У Лукашенко будут проблемы: в ОП напомнили о целях для ударов в Беларуси

23:06

НБУ выпустит новую серебряную монету к юбилею Независимости: что о ней известно

23:00

"Июль станет решающим": Кремль оказался перед трудным выбором из-за ударов ВСУ

Реклама
22:59

Ситуация в пользу ВСУ: в Пентагоне раскрыли детали улучшения положения на фронте

22:53

"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

22:52

Путин отдал приказ арестовать давнего друга: Денисенко объяснил, что происходитмнение

22:24

Почему стресс вызывает выпадение волос: как это остановить

22:13

Засор исчезнет за считаные минуты: простой способ очистить трубы без сантехникаВидео

22:01

Ошибки огородников в летний период: какие действия губят урожай овощей

22:00

Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

21:51

"Он вернулся": Джоли сделала заявление о разводе с Питтом

21:15

После мощных ударов НПЗ под Москвой потерял все мощности переработки — Reuters

21:12

"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

21:04

Цветы в горшках будут цвести до осени: садовник раскрыл действенную подкормкуВидео

20:39

"Изменит всё в этой войне": Федоров сделал громкое заявление об украинской баллистике

20:27

"Не всі клепки на місці" :какая ремесленная ошибка породила известное выражение

20:21

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

20:08

Что может заставить Путина прекратить войну: у Зеленского назвали единственный сценарий

19:58

"Лучше, чтобы гибли украинские солдаты": Моравецкий сделал скандальное заявление

19:17

Подкормка овощей в июне: чем полить морковь и свеклу для роста

19:12

Старинное украинское слово "ланити": что оно на самом деле означает

19:12

Один нюанс определил судьбу Украины и России: о чём умалчивали советские учебникиВидео

18:57

Семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает

Реклама
18:48

Воздушные атаки и диверсии: раскрыт сценарий агрессии РФ против НАТО

18:34

"Трамп согласился": Зеленский раскрыл новые детали переговоров о прекращении войны

18:32

Естественный стиль: у представителей каких месяцев рождения безупречный вкус

18:25

"Пугают жителей": во Львове требуют закрыть клинику для наркозависимых

18:25

Хлеб не зачерствеет неделями: достаточно положить рядом один кухонный предметВидео

17:57

В Черкассах приняли новое решение о стоимости проезда — сколько придется платить

17:57

Секрет пышного цветения роз: чем обязательно подкормить кусты в июне

17:52

Не ради красоты: зачем наши бабушки обязательно выращивали матиолу возле дома

17:39

Юридическое сообщество заявляет о массовых нарушениях во время выборов в Совет общественного контроля НАБУ

17:37

"Хорош, чертяка": Галкин покрасовался в свои 50 и заставил звезд обомлеть

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять