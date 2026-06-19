Оккупанты обстреляли сами себя - ракета влетела в НПЗ: новые детали атаки по Москве

Главное:
- Столицу России утром массированно атаковали беспилотники
- На Московском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул мощный пожар
- Ракета ПВО могла случайно ударить по резервуару с топливом
Утром 18 июня столицу страны-агрессора РФ массированно атаковали дроны. Под удар попал Московский НПЗ в Капотне. Причиной одного из взрывов на нефтеперерабатывающем заводе мог стать выстрел российской ракеты ПВО. Об этом пишет российский Telegram-канал Astra.
После атаки на НПЗ Сеть заполонили фото и видео кадром мощного пожара. Кадр, на котором видно, как в воздух поднимается купольная крыша одного из резервуаров Московского НПЗ, стала мемом.
OSINT-аналитик канала установил, что заснятый взрыв произошел сразу после выстрела и попадания в нефтехранилище ракеты ПВО. Об этом свидетельствует характерный инверсионный след, по которому можно понять траекторию полета ракеты.
Отмечается, что видео снято из дома по адресу: микрорайон Новые Котельники, 17.
Аналитики предполагают, что запуск был осуществлен с зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". По предварительным данным, ракета летела с северо-востока.
Смотрите видео - Удар ракеты ПВО по Московскому НПЗ:
Атаки на Московский НПЗ - новости
Как писал Главред, утром 16 июня дроны атаковали Москву. Мониторы писали о десятках дронов в небе над Московской областью.
Под удар дронов попал Московский НПЗ в Капотне, который расположен 15 км от Кремля.
На московском НПЗ загорелась ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня на юго-востоке столицы РФ.
В ночь на 18 июня украинские дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод.
"Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания. По предварительным данным геолокации, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк", — сообщили в Генштабе ВСУ.
Московский НПЗ перерабатывает около 11 млн тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает до 40% топливного рынка Москвы и около 70% потребностей Москвы и области в бензине.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в результате атаки БПЛА по московскому НПЗ в Капотне 18 июня был поврежден блок переработки нефти "Euro+".
В состав блока входит установка первичной перегонки нефти АВТ-6 с номинальной мощностью 140 000 баррелей в сутки или 47% мощности первичной переработки завода.
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Об источнике: Astra
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