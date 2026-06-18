Второй раз за неделю: дроны 'разгромили' НПЗ в Москве, детали масштабного удара

Зеленский подчеркнул, что удары по Москве — справедливый ответ на российские атаки.

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Зеленский подтвердил удар по Москве / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявления Зеленского:

Украина вновь нанесла удар по Московскому НПЗ

Партнеры отмечают эффективность дальних ударов

Россия должна предпринять шаги для завершения войны

В ночь на 18 июня украинские дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины.

видео дня

По его словам, это вполне справедливый ответ на российские удары по украинским городам и населенным пунктам.

"Еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину. Благодарю наши Силы обороны и безопасности Украины за совместную работу — СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашу ракетную бригаду за меткость", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что на днях все партнеры отмечали точность и эффективность украинских ударов средней дальности и далекобойных санкций.

"Пора заканчивать эту войну, и Россия должна предпринять необходимые шаги в области дипломатии", — подытожил Зеленский.

Последствия удара по Москве

В Генеральном штабе ВСУ также сообщили, что подразделения Сил обороны в Московской области РФ повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.

Отмечается, что мощность нефтеперерабатывающего предприятия составляет более 12 млн тонн нефти в год. НПЗ задействован в обеспечении российской армии.

"Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания. По предварительным данным геолокации, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк", — говорится в сообщении.

В то же время в Ростовской области пострадала нефтебаза "Гуково".

"Зафиксировано попадание и пожар на территории объекта. Нефтебаза используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, обеспечивающих функционирование военной и транспортной инфраструктуры государства-агрессора", — подчеркнули в Генштабе.

НПЗ / Инфографика: Главред

Последствия ударов по НПЗ для России

Максим Гардус, специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand, отметил, что в случае усиления ударов по нефтеперерабатывающей и экспортной инфраструктуре, Россия лишится возможности вывозить нефть за границу и будет вынуждена переориентировать ее переработку внутри страны.

По его словам, в случае невозможности сбыта нефти россиянам также придется консервировать скважины, а это сложный и рискованный процесс.

"Кроме того, НПЗ производят нефтепродукты, а это продукция с большей добавленной стоимостью. На тонне бензина Россия зарабатывает больше, чем на тонне сырой нефти. Поэтому удары по НПЗ — это также весомый способ сократить доходы федерального бюджета РФ", — подчеркнул он.

Удары по НПЗ — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 18 июня ударные беспилотники атаковали Москву, а также нефтебазу в Гуково Ростовской области России. Кроме того, вблизи Шебекино в Белгородской области вспыхнул пожар — вероятно, на складе с легковоспламеняющимися или горючими материалами.

Силы обороны Украины в ночь на 12 июня в Республике Татарстан страны-агрессора России нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.

В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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