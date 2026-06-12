Дроны атаковали Татарстан и Самарскую область: на НПЗ пожар, цели поражены

Что сообщил Генштаб:
- В Татарстане ВСУ нанесли удар по двум важным заводам
- В Самарской области под удар попал комбинат "Тольяттикаучук"
- Куйбышевский НПЗ после налета дронов прекратил работу
Силы обороны Украины в ночь на 12 июня в Республике Татарстан страны-агрессора России нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВС Украины. По его данным, подтверждено поражение целей и пожар на территории обоих предприятий.
Что известно о пораженных объектах
Нефтеперерабатывающий комплекс "ТАНЕКО" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Проектная мощность переработки составляет более 16 млн тонн нефти в год. Предприятие производит широкий спектр горюче-смазочных материалов, в частности дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.
Предприятие "ТАИФ-НК" — это крупный нефтеперерабатывающий комплекс, который отличается чрезвычайно высокой глубиной переработки нефти (после запуска Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков — этот показатель декларируется на уровне более 95%). Предприятие перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат.
"Продукция завода распределяется на несколько ключевых сегментов — от массового топлива до специфического сырья для нефтехимии и военных нужд", — говорится в сообщении.
Какие еще объекты попали под удар Украины
Также в Самарской области РФ поражен комбинат "Тольяттикаучук", который специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых присадок к бензину. На территории комбината возник пожар.
Смотрите видео атаки на российский комбинат в Самарской области РФ:
Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Обести и Искры Курской области и в районе Маринского на временно оккупированной части Херсонской области. Также нанесены удары по пунктам управления противника в районах Воскресенки и Покровска и узлу связи врага в районе Веселого Донецкой области.
"Среди прочего украинские воины нанесли удар по району сосредоточения личного состава противника на полигоне "Восточный" в районе Новопетровки Запорожской области. Также нанесены удары по полевому артиллерийскому складу в районе Рыбьянцево Луганской области и логистическому складу противника в Мариуполе в Донецкой области", — добавили в Генштабе.
По результатам уточнения данных о поражении 10 июня 2026 года Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ подтверждено попадание в установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5 и резервуар РВС-2000. Завод остановил работу.
Как удары ВСУ влияют на ситуацию в РФ – мнение эксперта
Главред писал, что, по словам эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, нынешние проблемы на российском топливном рынке – это накопленный эффект и следствие системных действий Украины с начала 2026 года, динамика которых нарастает.
Если в январе-феврале было пять-шесть атак на НПЗ, то в мае – 16. Поэтому мы видим кризисные проявления, которые в первую очередь затрагивают оккупированные территории Украины, но уже начинают затрагивать и различные регионы России.
Удары Украины вглубь РФ – последние новости
Напомним, Главред писал, что Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для поддержания интенсивности ударов по российским военным целям.
Ранее сообщалось, что 10 июня и в ночь на 11 июня были нанесены удары по НПЗ "Афипский" (Краснодарский край РФ), объектам производства беспилотных систем, в частности в Севастополе, и пунктам управления противника на территориях Донецкой и Луганской областей.
Накануне Владимир Зеленский заявлял, что Украина постепенно наращивает возможности для симметричного и эффективного ответа на удары РФ, хотя пока не имеет паритета в количестве средств поражения.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
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