Реформа на низком старте: Свириденко сказала, когда военным повысят выплаты

Нововведения коснутся не только денежного обеспечения.

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В ближайшее время для украинских военнослужащих будут введены изменения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Что сообщила Свириденко:

В ближайшие недели Минобороны начнет реализацию реформы по увеличению выплат военным

В Украине будут установлены более четкие сроки службы

Реформа ТЦК будет введена в последнюю очередь

Министерство обороны Украины работает над реформой, которая предусматривает увеличение выплат военнослужащим. Об этом во время пленарного заседания Верховной Рады сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Это большие средства. Мы сейчас рассчитываем, каким образом нам сбалансировать бюджет, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году, так и в последующие периоды", — подчеркнула чиновница. видео дня

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Реформа также определит более конкретные сроки службы. Ее начнут внедрять в ближайшие недели.

Свириденко добавила, что реформа ТЦК также будет реализована, но только после установления сроков службы, увеличения денежного обеспечения и новых контрактов.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео с комментарием Свириденко о реформе Минобороны:

Какие еще изменения в подходе к мобилизации обсуждают в ВРУ

Главред писал, что в парламенте обсуждают усиление подхода к нарушителям мобилизационного законодательства. В частности, их могут разыскивать по аналогии с должниками по алиментам – с использованием идентификационного кода и государственных реестров.

То есть такие аналогии могут ожидать тех, кто не обновил свои данные во время действия военного положения. Но будет ли такая норма реально внесена – вопрос. Есть мнение, что если нормы будут касаться только принудительных мер, то улучшения мобилизации от этого ожидать не стоит.

Реформы Минобороны — что известно

Напомним, Главред писал, что в Министерстве обороны готовят масштабные изменения в правила прохождения военной службы, которые могут коснуться денежного обеспечения, сроков контрактов и условий увольнения отдельных категорий военных.

В частности, Минобороны Украины готовит масштабную перестройку системы комплектования: вместо действующих ТЦК и СП могут появиться Офисы резерва+, которые будут работать в двух отдельных направлениях — комплектование и социальное сопровождение.

Министерство обороны Украины также работает над комплексным обновлением системы военно-врачебных комиссий (ВВК), чтобы устранить ошибки, которые возникали во время медицинских осмотров, и повысить качество формирования мобилизационного ресурса.

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О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

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