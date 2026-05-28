Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

Юрий Берендий
28 мая 2026, 17:12
Минобороны представило депутатам изменения в системе денежного обеспечения и контрактной службы для военнослужащих. СМИ рассказали, что именно изменится.
Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Минобороны готовит крупные изменения в правилах военной службы
  • Базовую выплату военным хотят поднять до 30 тысяч гривен
  • Для бойцов на передовой выплаты могут достигать 400 тысяч

В Министерстве обороны готовят масштабные изменения в правилах прохождения военной службы, которые могут коснуться денежного обеспечения, сроков контрактов и условий увольнения отдельных категорий военных. Новую концепцию реформ на этой неделе представит народным депутатам министр обороны Михаил Федоров. О деталях изменений сообщило РБК-Украина со ссылкой на собственные источники среди нардепов.

По информации издания, нынешний пакет изменений пока не касается непосредственно процесса мобилизации или работы ТЦК и СП. Отдельные предложения по этим направлениям команда Минобороны планирует представить народным депутатам в середине июня.

В начале недели представители Минобороны уже представили соответствующие изменения членам парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После этого состоялись встречи с депутатами различных фракций и групп, а также с представителями "Слуги народа".

Как сообщают собеседники издания среди депутатов, Министерство обороны предлагает повысить базовое денежное обеспечение военных с 20 до 30 тысяч гривен. Для военнослужащих, находящихся на передовой, выплаты могут достигать 400 тысяч гривен.

"То есть за каждый день выполнения боевых задач, в зависимости от их сложности и т. д., планируется дополнительная оплата в размере 20–40 тысяч в день", — сообщил один из источников издания среди народных депутатов.

Также, по данным СМИ, в рамках реформы армии в Украине предусмотрено увеличение денежного обеспечения для командиров бригад, штабов, корпусов и Главнокомандующего. Отдельно Минобороны работает над новой системой контрактов, которая будет распространяться как на новобранцев по рекрутингу, так и на уже мобилизованных военных. В ней планируют определить четкие сроки службы.

Для отдельных категорий военнослужащих срок контракта может составлять до двух лет, после чего будет предусмотрен период отдыха, продолжительность которого еще обсуждается. Для раненых военных сроки службы по контракту планируют сократить.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Как будет проходить реформа армии — Стерненко

Как писал Главред, в Украине уже в июне планируют начать армейскую реформу, которая будет проходить в два этапа. Второй из них предусматривает изменения в подходах к мобилизации. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко.

По его словам, первый этап стартует в июне и коснется изменений в системе денежного обеспечения. В частности, украинские пехотинцы должны получить существенное повышение выплат. Также планируется внедрение полноценной контрактной системы, которая, по словам советника, реально заработает.

Отдельно Стерненко отметил, что сейчас разрабатывается механизм, который позволит военным получать право на демобилизацию в порядке очередности. "Должны установиться, сейчас я очень-очень осторожно говорю, не столько сроки службы, сколько возможность демобилизоваться в порядке очередности в зависимости от того, когда человек начал службу. То есть те, кто раньше начал службу, будут иметь первоочередное право на демобилизацию", — пояснил он.

Второй этап реформы будет посвящен обновлению системы мобилизации. По словам советника министра обороны, ее планируют существенно изменить, и будущая модель уже не будет похожа на нынешнюю.

"По мобилизации будут очень серьезные изменения. Она точно перестанет быть похожей на то, что происходит сейчас. Но здесь я никаких деталей озвучивать не буду. Ведь для того, чтобы все произошло правильно, нужно помолчать до того момента, когда все начнется. Будем привлекать больше иностранцев на военную службу", - подытожил советник министра обороны.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Реформа армии - последние новости по теме

Президент Владимир Зеленский анонсировал реформы системы денежного обеспечения и контрактов в ВСУ, в частности повышение зарплат военным до 30 тысяч гривен и более для фронтовиков, а также введение специальных контрактов для пехоты с выплатами до 400 тысяч гривен, что должно стать ключевым элементом масштабной реформы армии. Уже в июне ожидаются первые результаты этих изменений для солдат и командиров обороны.

По данным "Украинской правды", система боевых выплат готовится по модели "10/20/40", где 10 тысяч гривен в день выплачивается просто за пребывание на позиции, 20 тысяч — за штурмовые действия и 40 тысяч — за активные наступательные операции. Также предусмотрена контрактная служба с четкими сроками от 10 месяцев для боевых военных до 2 лет для тыловых, с возможностью демобилизации или отсрочки после окончания, что дополняет современную модель с улучшением условий денежного обеспечения.

Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подробно описал динамику боевых действий и напомнил о планах военного руководства внедрить систему четких контрактов с ротациями, а также обновленную модель выплат.

О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
