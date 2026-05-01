Повышение зарплат, новые контракты и демобилизация: Зеленский анонсировал реформу армии

Дарья Пшеничник
1 мая 2026, 16:09
По словам президента, основные направления уже согласованы, а в мае будут определены все детали.
В Украине проведут масштабную реформу армии / Фото: Зеленский / Telegram

Главное из новости:

  • Украинским военным планируют повысить выплаты уже с июня
  • Пехотинцам введут спецконтракты до 400 тыс. грн
  • Контрактная система будет обновляться для постепенного увольнения мобилизованных

В пятницу, 1 мая, президент Владимир Зеленский объявил о начале реформы украинской армии, которая должна изменить систему управления, финансирования и комплектования войск. По его словам, ключевые направления уже согласованы, а в мае будут определены все детали.

"В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, одним из центральных решений станет существенное повышение денежного обеспечения. Минимальный уровень для тыловых должностей должен составлять не менее 30 тысяч гривен, а для боевых — в разы больше. Президент подчеркнул, что боевой опыт, эффективность и участие на передовой должны стать ключевыми критериями для увеличения выплат.

Специальные контракты для пехоты

Также он отметил, что отдельный блок реформы касается пехоты — военных, которые держат фронт. Для них готовятся специальные контракты с выплатами от 250 до 400 тысяч гривен в зависимости от выполненных задач. Зеленский подчеркнул, что украинский пехотинец должен чувствовать реальное уважение государства, и поручил правительству обеспечить внедрение этих контрактов.

Обновление контрактной системы и увольнение мобилизованных

Также, по словам президента, меняется система комплектования подразделений. Расширение контрактной службы должно позволить определить четкие сроки службы и начать поэтапное увольнение тех, кто был мобилизован ранее.

Зеленский поручил военному командованию обсудить детали с боевыми командирами и представить конкретный план уже на следующей неделе, в частности относительно графика повышенных выплат. В этом контексте он отдельно подчеркнул: "Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы обеспечить определенные сроки службы".

Мобилизация — последние новости Украины

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Крило Буданов говорил, что вопрос мобилизации — это не вопрос, который возник неожиданно. Это стандартная проблема для страны, которая применяет механизм мобилизации. По его мнению, единственное, что можно попытаться реформировать, — это проявления бесчеловечного отношения.

Министр обороны Михаил Федоров отметил, что Министерство обороны Украины готовит комплексную реформу по улучшению условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Давид Арахамия заявлял, что реформа законодательства о мобилизации находится на финальной стадии и будет представлена парламенту и обществу в течение месяца.

Реклама

