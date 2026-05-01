Украина рассчитывает подписать соглашение о вступлении в ЕС в 2027 г - Качка

Кратко:
- До июля Украина намерена открыть шесть переговорных кластеров с ЕС
- В течение 12-18 месяцев Украина может закрыть большинство переговорных разделов
Украина планирует уже в 2027 году выйти на подписание соглашения о вступлении в Европейский союз. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНИАН.
По его словам, до июля Украина намерена открыть все шесть переговорных кластеров с ЕС. Этот этап станет важной отправной точкой для дальнейшего продвижения переговорного процесса.
Качка напомнил, что в марте страна получила второй пакет условий, необходимых для завершения технических переговоров по всем направлениям. Всего речь идет о 145 требованиях со стороны ЕС.
Большая часть из них касается адаптации украинского законодательства к нормам Евросоюза. Однако, как отметил чиновник, важны не только изменения в законах, но и их практическое применение, а также эффективность работы государственных институтов.
В настоящее время продолжается активная техническая работа с Европейской комиссией по всем шести переговорным направлениям. Ожидается, что их открытие состоится не позднее июля.
Как подчеркнул Качка, в течение следующих 12-18 месяцев Украина может закрыть большинство переговорных разделов. Это позволит уже в следующем году перейти к подписанию соглашения о вступлении в ЕС.
При этом он уточнил, что после подписания документ должен пройти процедуру ратификации как в странах-членах ЕС, так и в Украине, что может занять ещё несколько лет.
Вступление Украины в ЕС - новости по теме
Как сообщал Главред, стремление президента Владимира Зеленского ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз вызывает рост напряженности в отношениях с евростолицами. Об этом сообщает Financial Times.
Также, по данным Politico, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, настаивая на стандартном процессе расширения.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно, но подчеркнул необходимость усиления ее интеграции в европейские институты. По его словам, процесс должен предусматривать постепенное сближение и промежуточные шаги, которые в перспективе приведут Украину к полноправному членству в Евросоюзе.
Читайте также:
Вступление Украины в Европейский Союз
Отношения Украина-ЕС-это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия.
ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками Конфедерации, в которое входят 27 европейских государств.
24 февраля 2022 началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред