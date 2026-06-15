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Почему 16 июня нельзя печь хлеб: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
15 июня 2026, 13:51
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16 июня существовал важный запрет: не рекомендовали печь хлеб и замешивать тесто.
Какой церковный праздник 16 июня
Какой церковный праздник 16 июня / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 16 июня
  • Что можно делать 16 июня
  • Что нельзя делать 16 июня

Первый Никейский Собор, созванный в 325 году в городе Никея по инициативе императора Константина Великого, стал одним из важнейших событий в истории христианской Церкви. Именно на этом собрании были заложены основы единого церковного вероучения, осуждены еретические учения и сформулированы ключевые положения Символа веры, который и сегодня остается фундаментом христианского исповедания. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 16 июня

Особое значение в работе Собора принадлежало святым Отцам - епископам, богословам и исповедникам, прибывшим из различных регионов христианского мира. Их совместный труд стал ярким свидетельством того, что истина раскрывается через соборное единство Церкви, а не через частные мнения отдельных людей.

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Одним из самых почитаемых участников Собора считается святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских. Согласно церковному преданию, он решительно выступил против Ария, который отвергал божественную природу Иисуса Христа. Предания также рассказывают о том, что в пылу ревности о чистоте веры святитель Николай допустил поступок, за который был временно отстранен от исполнения епископских обязанностей. Однако впоследствии его действия были признаны продиктованными искренней преданностью истине и православному учению.

Одним из главных защитников церковного учения на Соборе стал патриарх Александр Александрийский. Он активно противостоял арианству, разоблачая его богословские заблуждения, и воспитал целую плеяду учеников, среди которых особое место занимал будущий святитель Афанасий Великий. Именно его богословские труды впоследствии сыграли решающую роль в утверждении учения о полной божественности Сына Божия.

Во время проведения Собора Афанасий еще находился в сане диакона, однако уже тогда проявил себя как талантливый защитник православной веры. В последующие десятилетия он стал одним из самых влиятельных богословов Церкви. Благодаря его трудам Никейский Символ веры получил окончательное утверждение, а христианская догматика обрела прочный фундамент для дальнейшего развития. Не случайно святителя Афанасия называют "столпом Православия", подчеркивая его выдающийся вклад в сохранение и защиту истинного вероучения.

Приметы 16 июня

  • Если утро 16 июня ясное и без росы - ожидается длительное сухое и теплое лето.
  • Сильный ветер этого дня - до резкого изменения погоды в течение 2–3 дней.
  • Комары и мошки особенно активны вечером - к теплой безветренной погоде.

Что нельзя делать 16 июня

Существовал важный запрет: не рекомендовали печь хлеб и замешивать тесто, ведь верили, что так можно "отвратить" или потерять достаток в доме.

Что можно делать 16 июня

В народе этот день называли "Тихим Тихоном". Даже птичье пение в это время становится редким, и слышно преимущественно только соловье, которое продолжает петь вплоть до Петрова дня. В этот период разрешалось заниматься ежедневными хозяйственными делами: убирать, стирать, готовить еду (кроме выпечки).

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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