РФ формирует боевые подразделения из украинских военнопленных – ISW

В ISW уточнили, что подразделение сформировали путем объединения нескольких нерегулярных формирований.

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РФ формирует боевые подразделения из украинских военнопленных / Коллаж: Главред, фото: t.me/DeepStateUA, УНИАН

Кратко:

Новая российская бригада состоит именно из украинских военнопленных

Использование украинских военнопленных в составе боевых формирований противоречит Женевской конвенции

Российские войска продолжают использовать украинских военнопленных для создания боевых подразделений. В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что подобная практика нарушает положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

6 августа Добровольческий корпус Министерства обороны РФ сообщил о создании первой украинской добровольческой бригады под названием "Спецназ". По данным российской стороны, в ее состав вошли украинские военнопленные, а также бывшие военнослужащие ВСУ, которые, как утверждается, перешли на сторону России.

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В ISW уточнили, что подразделение сформировали путем объединения нескольких нерегулярных формирований. Среди них называются батальоны имени Максима Кривоноса и Алексея Береста, а также отряды имени Александра Матросова, Мартина Пушкара и Слободского.

При этом российские источники утверждают, что часть военнослужащих этих подразделений является украинскими военнопленными либо бывшими бойцами ВСУ, которые перешли на сторону РФ.

Один из российских военных блогеров отдельно заявил, что новая бригада состоит именно из украинских военнопленных. В ISW считают эту информацию заслуживающей внимания, поскольку привлечение военнопленных к участию в боевых действиях может рассматриваться как военное преступление.

Аналитики Института изучения войны впервые зафиксировали сообщения об использовании украинских военнопленных для формирования российских боевых подразделений еще в ноябре 2022 года.

Одним из наиболее известных подобных случаев стал батальон "Богдан Хмельницкий". В декабре 2023 года сообщалось, что это подразделение, в состав которого входили украинские военнопленные, действовало в составе формирования "Каскад" так называемого МВД "ДНР" на западе Донецкой области.

В ISW подчеркнули, что использование украинских военнопленных в составе боевых формирований, вероятно, противоречит Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Документ запрещает привлекать пленных к военным действиям на стороне державы, которая их захватила.

Кроме того, конвенция предусматривает, что военнопленных нельзя отправлять или удерживать в районах, где они могут подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий. Также запрещается принуждать их к работам, которые представляют опасность или могут нанести вред здоровью.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред ранее писал, что весенне-летняя наступательная кампания российских оккупантов не принесла Кремлю ожидаемых результатов. Несмотря на активные штурмы на нескольких направлениях, темпы продвижения армии РФ остаются значительно ниже прошлогодних. По данным аналитиков ISW, в июле 2026 года российские войска продвинулись всего на 37,85 квадратных километра, что в среднем составляет около 1,22 квадратного километра в сутки.

Напомним, российские оккупанты продвинулись через государственную границу на севере Купянского района Харьковской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Ранее сообщалось, что в июле Россия существенно увеличила численность военных, которых привлекает к штурмовым действиям на фронте, при этом выросли и потери оккупантов от ударов украинских дронов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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