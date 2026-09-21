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Лаванда не переживет зиму: пять ошибок при осеннем уходе

Анна Ярославская
21 сентября 2026, 12:12
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Неправильная подготовка лаванды грозит вымерзанием корневой шейки в сильные морозы.
Лаванда
Как укрыть лаванду на зиму: садовод раскрыла идеальный способ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как защитить корневую шейку лаванды от мороза
  • Почему спанбонд лучше использовать вместо пленки
  • Какие 5 ошибок осенью губят лавандовый куст

Лаванда считается неприхотливым растением, но суровая зима может стать для нее испытанием, особенно при перепадах температуры и избытке влаги. Осенью важно правильно подготовить кусты к холодам - вовремя обрезать, защитить корни и выбрать подходящий способ укрытия.

Опытный садовод Екатерина рассказала на своем ютуб-канале "Загородные будни", как она готовит к зиме свою четырехлетнюю лаванду.

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"Сорт у меня, честно говоря, неизвестен (...) Но есть то, что я знаю точно: лаванда зимует отлично, если всё сделать правильно", - говорит Екатерина.

Лаванда - растение южное, теплолюбивое. И хотя многие думают, что она морозостойкая, на самом деле всё зависит от вида, возраста и погоды.

"Мой куст пережил 4 зимы без потерь только потому, что я защищаю его от главного врага - вымерзания корневой шейки. Если корневая шейка промёрзнет, куст погибнет. Если намокнет - может пойти гниль. И именно поэтому укрытие - это не просто подушка безопасности, а обязательное условие для долгой жизни лаванды", - подчеркнула садовод.

Накрывать лаванду нужно не раньше, чем когда температура стабильно опускается до минус 5–7 градусов ночью и держится хотя бы 3–5 дней подряд. Нежелательно укрывать растение слишком рано, потому что оно может выпреть.

Екатерина использует спанбонд, поскольку он имеет множество плюсов:

  • пропускает воздух;
  • не создаёт парникового эффекта;
  • не прилипает к побегам;
  • не накапливает конденсат.

"Он лёгкий, мягкий и не ломает веточки, если сравнивать с плёнкой. Плёнка категорически не подходит - под ней растение выпревает, и это касается любых растений. Мульча тоже не всегда уместна: если она мокрая, может начаться гниение", - объяснила Екатерина.

Что нельзя делать с лавандой перед зимой

  1. Обрезать крону - зимой лаванда замерзает через свежие срезы.
  2. Подкармливать азотом - осенью мы ни одно растение не подкармливаем азотом, тем более зимой.
  3. Пересаживать - растение не успеет укорениться, лучше подождать весны.
  4. Накрывать плёнкой - риск выпревания составляет около 90%.
  5. Срезать зелёную массу под корень - куст ослабнет.

Нужно ли обрезать лаванду осенью под зиму

"Лаванду обрезают только весной и после цветения. Зимой она должна оставаться в максимально естественной форме", - подчеркнула садовод.

Как зимует лаванда в открытом грунте

Лаванда прекрасно зимует, если обеспечить ей укрытие.

Перед укрытием лаванды желательно сделать несколько действий: осмотреть куст на повреждения, и если веточка сгнила или сломалась - удалить её.

Достаточно накрыть лаванду несколькими слоями спанбонда - этого будет достаточно, в зависимости от плотности материала. Если вы всё же экспериментируете и срезаете растение "под ноль", желательно добавить сверху ещё несколько слоёв.

Закрепляют спанбонд камушками, кирпичиками, колышками или любым другим подручным материалом.

Смотрите видео - Как подготовить лаванду к зиме:

Как писал Главред, осень - отличное время для пересадки лаванды, особенно на юге или в регионах с мягкой зимой. Также в этот период нужно проводить обрезку растения и готовить его к зиме. О всех нюансах ухода за лавандой осенью, читайте в материале: Нужно успеть до морозов: секреты осенней обрезки и пересадки лаванды.

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YouTube-канал "Заміські будні"

Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине.

Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты).

По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад.

"Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу.

На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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