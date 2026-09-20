РФ взялась за АЗС в Киеве: "Флэш" предупредил об опасном замысле врага

По словам эксперта, удары по АЗС могут быть рассчитаны на создание искусственного ажиотажа вокруг топлива.

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Удары по АЗС в Киеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/Serhii.Flash

Кратко:

Масштабного дефицита топлива в Киеве из-за ударов РФ не будет

Россия может пытаться спровоцировать панику и очереди на АЗС

Поврежденные заправки способны быстро возобновить работу

Российские удары по автозаправочным станциям в Киеве вряд ли смогут вызвать масштабный дефицит топлива. В то же время такие атаки могут быть направлены на то, чтобы спровоцировать панику среди населения и искусственно создать очереди на АЗС.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник президента, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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"Когда он атакует несколько АЗС в Киеве, он пытается, например через Telegram-каналы, создать такую панику, чтобы все киевляне покупали топливо, и это вызвало дефицит. Но топливный коллапс в Киеве таким образом устроить невозможно", - заявил "Флеш".

Бескрестнов отметил, что поврежденные АЗС можно достаточно быстро восстанавливать. По его словам, после атак в других регионах вместо полноценных заправок через несколько дней могли начинать работать упрощенные пункты с небольшим помещением и одной топливной колонкой.

"Топливо хранится под землей, его очень трудно атаковать. И наш бизнес очень быстро делает выводы и находит решения, чтобы люди имели возможность получать топливо", - пояснил он.

По мнению "Флеша", таким образом Россия пытается создать психологический эффект и спровоцировать большие очереди на АЗС. Но даже если часть заправок будет уничтожена, их работу можно оперативно возобновить в упрощённом формате.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Какова цель ударов РФ по украинским АЗС

"Главред" писал, что, по мнению эксперта Леонида Невзлина, российские реактивные беспилотники нанесли удары по нескольким заправочным комплексам компании "Укрнафта" в Киеве. Он считает, что атаки на топливную инфраструктуру Украины носят системный характер: в августе и сентябре аналогичные инциденты фиксировались еще в шести регионах страны.

Невзлин связывает усиление таких атак с возможной попыткой нарушить работу распределенной системы снабжения топливом в преддверии зимы. Эксперт также обращает внимание на развитие российских ударных дронов типа "Шахед", которые оснащаются реактивными двигателями. По его оценке, наращиванию их возможностей способствуют, среди прочего, поставки из Китая и сохраняющиеся схемы обхода западных санкций.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские войска в воскресенье, 20 сентября, нанесли авиационный удар по эвакуационному пункту в Краматорске Донецкой области. Зафиксировано прямое попадание в пункт, где проводилась эвакуация гражданских лиц.

Напомним, Россия вечером 19 сентября атаковала Киевскую область. В результате атаки погибли четверо человек, среди них трое детей и женщина - мать двух погибших.

Накануне того же дня российские войска атаковали Кривой Рог с помощью беспилотника. В результате удара загорелись продуктовые склады. Пострадавших в результате атаки не было.

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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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