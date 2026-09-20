РФ взялась за АЗС в Киеве: "Флэш" предупредил об опасном замысле врага

Кратко:
- Масштабного дефицита топлива в Киеве из-за ударов РФ не будет
- Россия может пытаться спровоцировать панику и очереди на АЗС
- Поврежденные заправки способны быстро возобновить работу
Российские удары по автозаправочным станциям в Киеве вряд ли смогут вызвать масштабный дефицит топлива. В то же время такие атаки могут быть направлены на то, чтобы спровоцировать панику среди населения и искусственно создать очереди на АЗС.
Об этом в эфире телемарафона заявил советник президента, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.
"Когда он атакует несколько АЗС в Киеве, он пытается, например через Telegram-каналы, создать такую панику, чтобы все киевляне покупали топливо, и это вызвало дефицит. Но топливный коллапс в Киеве таким образом устроить невозможно", - заявил "Флеш".
Бескрестнов отметил, что поврежденные АЗС можно достаточно быстро восстанавливать. По его словам, после атак в других регионах вместо полноценных заправок через несколько дней могли начинать работать упрощенные пункты с небольшим помещением и одной топливной колонкой.
"Топливо хранится под землей, его очень трудно атаковать. И наш бизнес очень быстро делает выводы и находит решения, чтобы люди имели возможность получать топливо", - пояснил он.
По мнению "Флеша", таким образом Россия пытается создать психологический эффект и спровоцировать большие очереди на АЗС. Но даже если часть заправок будет уничтожена, их работу можно оперативно возобновить в упрощённом формате.
Какова цель ударов РФ по украинским АЗС
"Главред" писал, что, по мнению эксперта Леонида Невзлина, российские реактивные беспилотники нанесли удары по нескольким заправочным комплексам компании "Укрнафта" в Киеве. Он считает, что атаки на топливную инфраструктуру Украины носят системный характер: в августе и сентябре аналогичные инциденты фиксировались еще в шести регионах страны.
Невзлин связывает усиление таких атак с возможной попыткой нарушить работу распределенной системы снабжения топливом в преддверии зимы. Эксперт также обращает внимание на развитие российских ударных дронов типа "Шахед", которые оснащаются реактивными двигателями. По его оценке, наращиванию их возможностей способствуют, среди прочего, поставки из Китая и сохраняющиеся схемы обхода западных санкций.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, российские войска в воскресенье, 20 сентября, нанесли авиационный удар по эвакуационному пункту в Краматорске Донецкой области. Зафиксировано прямое попадание в пункт, где проводилась эвакуация гражданских лиц.
Напомним, Россия вечером 19 сентября атаковала Киевскую область. В результате атаки погибли четверо человек, среди них трое детей и женщина - мать двух погибших.
Накануне того же дня российские войска атаковали Кривой Рог с помощью беспилотника. В результате удара загорелись продуктовые склады. Пострадавших в результате атаки не было.
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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов
Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.
С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.
С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.
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