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Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов

Инна Ковенько
20 сентября 2026, 22:53
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Не стоит спешить выбрасывать увядшие бархатцы после окончания цветения.
Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов
Зачем сажать бархатцы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Зачем закапывать бархатцы в почву осенью
  • Как правильно использовать увядшие бархатцы на огороде
  • Чем бархатцы могут быть полезны после сбора помидоров

Бархатцы - это не только декоративное украшение клумб. Они обладают уникальными свойствами, которые помогают оздоровить почву и защитить урожай от вредителей. Именно поэтому опытные садоводы советуют не выбрасывать увядшие соцветия, а использовать их как природное средство для подкормки и очистки грядок.

Главред расскажет, зачем закапывать бархатцы на огороде.

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Почему стоит закапывать бархатцы на огороде

Листья бархатцев обладают резким ароматом, который не нравится многим насекомым и мелким животным, Zielona Interia. Тля, белокрылка, полевки и даже кроты избегают участков, где растут эти цветы. Кроме того, в корнях чернобрывцев содержатся соединения, уничтожающие почвенных нематод - опасных паразитов, повреждающих корни моркови, лука и фасоли.

Как сделать удобрение из бархатцев

Увядшие соцветия, побеги и листья можно превратить в эффективный сидерат. Для этого их измельчают секатором, рассыпают по пустым грядкам и перекапывают землю. Осенью и зимой растительные остатки постепенно разлагаются, обогащая почву органическими веществами. Такой прием улучшает структуру почвы, удерживает влагу и повышает её плодородие.

Чем полезны бархатцы после сбора помидоров

Помидоры часто поражаются грибковыми заболеваниями, поэтому после сбора урожая важно очистить участок от патогенов. Корни бархатцев выделяют вещества, которые пагубно действуют на нематод и подавляют развитие грибков. Листья можно разбросать по грядке и перекопать, заделывая измельченные части на глубину до 30 сантиметров. Это создаст защитный барьер для будущих посадок и поможет помидорам весной развивать здоровую корневую систему.

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Об источнике: Zielona Interia

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