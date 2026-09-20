Генетика или воспитание: от чего на самом деле зависит интеллект ребёнка

Интеллект ребёнка может зависеть не только от воспитания. Блогерша объяснила, какую роль в умственных способностях играет генетика.

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Учёные объяснили, насколько ум ребёнка зависит от интеллекта родителей / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Насколько на умственные способности ребенка влияет генетика родителей

Какие составляющие интеллекта родители передают детям

Влияет ли на интеллект ребенка воспитание и окружение

Многие считают, что на интеллект ребенка в первую очередь влияют воспитание, образование и окружающая среда. Однако выяснилось, что это не совсем так.

Главред узнал, что, согласно исследованиям, генетика существенно влияет на уровень интеллекта человека. Об этом на своём YouTube-канале рассказала украинская блогерша Mama v temi.

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Насколько ум ребенка зависит от родителей

Интеллект малыша на целых 80% зависит от генетики. Об этом свидетельствует ряд исследований. Об одном из них рассказала блогерша.

"Ученые проводили различные эксперименты. Например, двух близнецов отдавали в школы с разным уровнем подготовки. И знаете что? Их IQ во взрослом возрасте был примерно одинаковым", - отметила она.

При этом уровень интеллекта зависит от обоих родителей.

"Теорию о том, что у умных родителей рождаются умные дети, поддерживает и известный украинский ученый из TikTok Александр Коляда. По его словам, мы наследуем средний интеллект, который был у наших родителей", - добавила блогерша.

В то же время автор видео подчеркнула, что сам по себе IQ не отражает всех способностей человека и не является единственным показателем его потенциала.

Смотрите видео о том, насколько ум ребенка зависит от его родителей:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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