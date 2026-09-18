Зачем давать ребенку старый кошелек: крутые лайфхаки для родителей

Повседневная жизнь с ребенком станет проще, если знать несколько лайфхаков.

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Полезные лайфхаки на каждый день / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Что сделать, чтобы ребенок вежливо играл вне дома

Как развлечь ребенка дома

Как родителям подготовиться к путешествию с ребенком

Родители маленьких детей всё чаще ищут идеи, как упростить день с малышом. Мамы часто не знают, как успеть сделать бытовые дела и при этом развлечь ребёнка.

Но Главред узнал, что издание Mashable поделилось классными идеями, как в будни упростить жизнь родителей. О них рассказали опытные родители и эксперты.

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Полезные лайфхаки для родителей

Одним из простых способов развлечь маленького ребенка вне дома может стать обычный старый кошелек. Его можно наполнить предметами, напоминающими взрослые вещи.

"Носить в сумке старый кошелек было очень удобно; это был отличный способ развлечь детей, когда они были маленькими и хотели порыться в моей сумке, например, во время визита к врачу", - рассказывает мама двоих детей и автор блога TinkerLab Рэйчел Дурли.

Для автомобильных путешествий блогерша также советует заранее подготовить небольшую аптечку с необходимыми средствами. Это может оказаться полезным, если ребенку станет плохо вдали от населенных пунктов или аптек.

Еще один способ упростить быт - сделать часть еды доступной для ребенка без постоянного обращения к взрослым. Для этого можно выделить отдельную корзинку с перекусами, которые ребенок любит и может взять самостоятельно.

Особое место среди родительских лайфхаков занимают простые домашние занятия для развития детей. Дурли рассказывает о специальной коробке для сенсорных игр, содержимое которой меняли в зависимости от времени года и интересов детей.

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Об источнике: Mashable Mashable - это популярное международное цифровое СМИ, новостной и развлекательный портал , основанный в 2005 году Питом Кэшмором . Издание специализируется на освещении новостей из мира технологий, цифровой культуры, развлечений, науки и социальных сетей, пишет Википедия.

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