Зачем давать ребенку старый кошелек: крутые лайфхаки для родителей

Вы узнаете:
- Что сделать, чтобы ребенок вежливо играл вне дома
- Как развлечь ребенка дома
- Как родителям подготовиться к путешествию с ребенком
Родители маленьких детей всё чаще ищут идеи, как упростить день с малышом. Мамы часто не знают, как успеть сделать бытовые дела и при этом развлечь ребёнка.
Но Главред узнал, что издание Mashable поделилось классными идеями, как в будни упростить жизнь родителей. О них рассказали опытные родители и эксперты.
Полезные лайфхаки для родителей
Одним из простых способов развлечь маленького ребенка вне дома может стать обычный старый кошелек. Его можно наполнить предметами, напоминающими взрослые вещи.
"Носить в сумке старый кошелек было очень удобно; это был отличный способ развлечь детей, когда они были маленькими и хотели порыться в моей сумке, например, во время визита к врачу", - рассказывает мама двоих детей и автор блога TinkerLab Рэйчел Дурли.
Для автомобильных путешествий блогерша также советует заранее подготовить небольшую аптечку с необходимыми средствами. Это может оказаться полезным, если ребенку станет плохо вдали от населенных пунктов или аптек.
Еще один способ упростить быт - сделать часть еды доступной для ребенка без постоянного обращения к взрослым. Для этого можно выделить отдельную корзинку с перекусами, которые ребенок любит и может взять самостоятельно.
Особое место среди родительских лайфхаков занимают простые домашние занятия для развития детей. Дурли рассказывает о специальной коробке для сенсорных игр, содержимое которой меняли в зависимости от времени года и интересов детей.
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Об источнике: Mashable
Mashable - это популярное международное цифровое СМИ, новостной и развлекательный портал, основанный в 2005 году Питом Кэшмором. Издание специализируется на освещении новостей из мира технологий, цифровой культуры, развлечений, науки и социальных сетей, пишет Википедия.
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