Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам: что изменится

При желтом уровне поезда будут курсировать по расписанию, при красном - посадка и отправление будут приостановлены.

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Железная дорога и вокзалы будут работать по-новому / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления Корецкого:

Движение поездов будет зависеть от уровня воздушной угрозы

"Укрзализныця" сможет ограничивать движение и распределять состав

МВД и Нацполиция усилят охрану вокзалов

Правительство утвердило новые правила работы железной дороги и вокзалов в Украине в зависимости от уровня воздушной угрозы. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что при желтом уровне угрозы поезда будут ходить по расписанию, будет осуществляться посадка и высадка пассажиров.

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В то же время при красном уровне - посадка пассажиров и отправление поездов будут приостанавливаться, а людей будут уводить в укрытия.

"Важно отметить, что в зависимости от ситуации на месте "Укрзализныця" сможет оперативно ограничивать движение и рассеивать подвижной состав и пассажиров, чтобы избежать скопления людей", - говорится в сообщении.

По его словам, "Укрзализныця" совместно с ОВА и местными общинами должна расширить доступ к укрытиям на вокзалах и станциях.

"Будет внедрено автоматическое получение информации об уровне угрозы, решения должны приниматься мгновенно. Имеются соответствующие поручения Министерства инфраструктуры и ГСЧС", - отметил Корецкий.

Кроме того, он добавил, что МВД и Нацполиция дополнительно усилят охрану вокзалов и сопровождение эвакуации.

"Регионы должны адаптировать графики работы городского транспорта к движению поездов, особенно ночью, и максимально ускорить установку мобильных укрытий, чтобы люди имели возможность укрыться в случае опасности", - подытожил премьер-министр.

Как работают уровни воздушной тревоги

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что в Украине введены два уровня воздушной тревоги, которые будут определять порядок работы бизнеса, учреждений и транспорта в зависимости от характера угрозы.

По его словам, новая система должна позволить части экономики продолжать работу при более низком уровне опасности, одновременно ужесточая ограничения в случае угрозы ракетного удара. Для бизнеса ключевым условием станет наличие доступного укрытия для работников и посетителей.

"Желтый уровень - это угроза атаки дронов. Сирена будет звучать 30 секунд. Красный уровень - это повышенная опасность из-за угрозы ракетного и/или комбинированного удара. Сигнал воздушной тревоги будет звучать одну минуту", - сообщил Корецкий.

Уровни воздушной тревоги / Инфографика: Главред

Удары РФ по железной дороге – последние новости

Как сообщил Главред, утром 16 сентября армия РФ нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре. Был атакован пассажирский поезд Киев – Николаев. Пассажиров и экипаж успели эвакуировать, обошлось без пострадавших.

9 сентября российский беспилотник типа "Шахед" атаковал пассажирский поезд маршрутом "Харьков - Изюм" в Харьковской области. Ранения получили шесть человек.

8 сентября российские войска двумя дронами прицельно атаковали пассажирский поезд Киев - Сумы. Оба попадания зафиксировали на подъезде к Сумам. Обошлось без пострадавших.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 по 13 мая 2025), пишет Википедия.

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