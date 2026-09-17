Похолодание наступит в Украине раньше, чем ожидалось: где снизится температура

Синоптики предупредили о прохождении холодного атмосферного фронта над рядом областей Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / фото: ua.depositphotos.com

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Будут ли в Украине осадки 18 сентября

Где завтра температура опустится до +17 градусов

Погода в Украине завтра, 18 сентября, в большинстве областей не изменится. Область повышенного давления будет определять погоду без осадков, однако в большинстве западных, ночью и в северных областях холодный атмосферный фронт вызовет местами кратковременный дождь.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. Температура останется комфортной, лишь немного прохладнее будет ночью на востоке страны, днем - в западных областях.

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Ожидается переменная облачность. В западных и Житомирской областях ночью и утром местами туман. Ветер будет переменного направления, 3–8 м/с.

"Температура ночью +10+15 градусов, на востоке страны +7+12 градусов; днем +20+25 градусов, в западных областях местами +17+19 градусов", - предупредили синоптики.

Погода в Украине 18 сентября / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода в Киеве и области 18 сентября

На территории Киевской области и в столице в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь, днем синоптики осадков не прогнозируют.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах +10+15 градусов, днем - от +20 до +25 градусов. В Киеве ожидается ночью +13+15 градусов, днем +21+23 градуса.

Погода в Киеве 18 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 17 сентября в Украине ожидается +20+24 градуса, в Закарпатье будет немного теплее - +23+26 градусов. В большинстве областей Украины будет преобладать сухая ясная солнечная погода.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября в Украине начнётся настоящее осеннее похолодание. Температура существенно снизится - в течение дня ожидается +10+17 градусов.

Накануне стало известно, что в Украине до конца недели постепенно повысится температурный фон благодаря устойчивому атмосферному переносу с юга и юго-запада.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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