Украину накроет первое бабье лето: когда температура подскочит до +29 градусов

Начало новой недели будет прохладным, местами с умеренными дождями.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине до 20 сентября

Где прогнозируются туманы

Погода в Украине в течение следующей недели, с 14 по 20 сентября, будет переменчивой, с колебаниями температуры воздуха и кратковременными дождями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, начало новой недели прогнозируется прохладным, местами с умеренными дождями. Впрочем, уже со среды постепенно температура повысится благодаря устойчивому атмосферному переносу с юга и юго-запада.

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"На фоне повышенного атмосферного давления до конца второй декады месяца будет преобладать по-летнему теплая, сухая и малооблачная погода, которую по праву можно считать первым бабьим летом", - подчеркнул он.

Погода 14 сентября

В понедельник умеренные и значительные дожди пройдут в южной части Украины, в Крыму и Приазовье возможны грозовые ливни и шквалы. Днем дожди также охватят центральные и восточные регионы страны. В остальных регионах Украины существенных осадков не предвидится. В западных областях местами возможен туман.

Температура воздуха в ночное время составит +11…+16 градусов, в западных областях +5…+10 градусов; днем +20…+25 градусов, в центральных регионах местами +14…+19 градусов.

Погода 14 сентября / фото: meteoprog

Погода 15 сентября

Во вторник ночью умеренные дожди пройдут в восточных областях, местами возможна гроза. Днем небольшие кратковременные дожди будут наблюдаться в западных и северо-западных регионах Украины. В остальных регионах без существенных осадков. В западной части местами туман.

Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +18...+23 градуса.

Погода 15 сентября / фото: meteoprog

Погода 16 сентября

В среду на большей части территории Украины под влиянием поля повышенного давления ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8…+13 градусов, днем +20…+25 градусов, на крайнем юге и в Закарпатье местами до +27 градусов.

Погода 16 сентября / фото: meteoprog

Погода 17 сентября

В четверг продолжится период устойчивой и теплой погоды без осадков на всей территории Украины. Ночью местами не исключен слабый туман. Температура ночью составит +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

Погода 18 сентября

В пятницу сохранится теплая и сухая погода по всей Украине. Осадков не предвидится, лишь днем на крайнем западе возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью будет колебаться в пределах +11…+16 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, на Полесье и во Львовской области - до +18…+23 градусов.

Погода 19 сентября

В субботу в большинстве регионов Украины ожидается погода без осадков. Лишь в западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура ночью составит +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов, в западных регионах около +20 градусов.

Погода 20 сентября

В воскресенье под влиянием циклона в северной половине Украины пройдут дожди, в остальных регионах сохранится погода без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов, в северных и западных областях около +20 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич ранее говорил, что до 13 сентября в Украине ожидаются дожди различной интенсивности, а также колебания температуры воздуха.

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань заявлял, что сентябрь еще даст украинцам возможность насладиться умеренным теплом.

Синоптики Укргидрометцентра отмечали, что погода в Украине в ближайшие дни будет неравномерной из-за циклона, который будет перемещаться с территории Венгрии и Румынии сначала в северо-восточном направлении, а затем в восточном.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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