Бытовая техника в СССР была роскошью: за что советские семьи отдавали несколько зарплат

Для многих советских семей покупка бытовой техники была серьёзной тратой, которая могла равняться нескольким месячным зарплатам.

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Бытовая техника в СССР / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Читайте в материале:

Сколько стоили холодильники, телевизоры и другая бытовая техника в СССР

Какие приборы были самыми дорогими для советских семей

Когда холодильники, пылесосы и стиральные машины стали массово появляться в квартирах

В первые десятилетия существования Советского Союза бытовая техника была не просто удобством, а настоящим символом благосостояния. Её цена часто превышала несколько средних зарплат, а производство разворачивалось медленно. Поэтому даже после появления первых серийных моделей большинство приборов оставались дефицитными или слишком дорогими для рядовых граждан, пишет Главред со ссылкой на Oboz.ua.

Радиоприемники и громкоговорители

Первыми массовыми устройствами стали репродукторы. В середине 1920-х годов начался выпуск известной "тарелки" "Рекорд", которая уже в начале следующего десятилетия появилась в большинстве городских квартир. Цена постепенно снизилась с 20 до 7 карбованцев. Полноценные ламповые приемники в 1930-х годах оставались дорогими и сложными, но ситуация изменилась после появления "народного" приемника "Москвич-В" в 1949 году. С 1952 года его можно было приобрести за 180–212 карбованцев, что сделало радио более доступным.

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Холодильники

Первые компрессионные холодильники "ЗИС-Москва" появились только в 1951 году. Самой известной маркой стал "Саратов", который до денежной реформы 1961 года стоил около 1,5 тысячи карбованцев, а после неё - около 150. В 1962 году холодильники имели лишь 5% советских семей.

Только в 1970-х годах ситуация улучшилась: модели "ЗИЛ-Москва" и "Минск" по цене 330–370 карбованцев позволили обеспечить бытовой техникой уже 43 % городских семей.

Пылесосы

Серийное производство пылесосов началось в 1952 году с моделей "Пионер" и "Днепр". В 1960-х годах их цена составляла 40–50 карбованцев при средней зарплате 80–110. Например, "Вихор" в 1968 году стоил 40 карбованцев. Благодаря быстрому росту производства уровень обеспеченности пылесосами вырос с 16% в 1970 году до 37% в 1980-м.

Телевизоры

Первый механический телевизор Б-2 с экраном 3×4 см выпустили в 1932 году, но он был недоступен для массового покупателя. Настоящим прорывом стал КВН-49, производство которого началось в 1949 году. В послереформенные годы телевизоры стоили 900–1200 карбованцев при средней зарплате 600–800. Несмотря на высокую цену, к 1970 году телевизоры уже были у 61 % городских семей.

Магнитофоны

Катушечные магнитофоны начали выпускать в конце 1940-х годов в Киеве под маркой "Днепр". В 1960-х годах самым доступным стал "Романтик" за 160 карбованцев, тогда как другие модели стоили 180–200 и более при средней зарплате около 90. К началу 1980-х магнитофонами обладали лишь 30 % городских семей.

Стиральные машины

Массовое производство началось в 1950-х годах на Рижском электромеханическом заводе с модели ЕАЯ. Первые машины были примитивными: без подогрева воды, с ручным наполнением и сливом. Их цена составляла около 600 карбованцев - примерно среднемесячную зарплату. Однако уже к 1970 году стиральные машины были у 64% городских семей.

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