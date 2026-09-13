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Почему 14 сентября нельзя гулять в лесу: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
13 сентября 2026, 16:11
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Наши предки верили, что 14 сентября в лесу особенно активна нечистая сила.
Какой церковный праздник 14 сентября
Какой церковный праздник 14 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 14 сентября
  • Что можно делать 14 сентября
  • Что нельзя делать 14 сентября

В понедельник, 14 сентября, православные христиане отмечают Воздвижение честного и животворящего Креста Господня. Праздник посвящен обретению Креста, на котором, согласно церковному преданию, был распят Иисус Христос. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 сентября

Считается, что святыню нашли в Иерусалиме в IV веке, во времена правления императора Константина Великого. Поиски организовала его мать - царица Елена.

видео дня

Согласно преданию, после распятия Христа место Голгофы засыпали землей, а позднее на этой территории появились языческие храмы. Елена распорядилась провести раскопки. В результате были обнаружены три креста.

Чтобы определить, какой из них является Крестом Спасителя, прибегли к чуду. По преданию, один из крестов принесли к тяжелобольному человеку, и после прикосновения к святыне он исцелился. Так был установлен Крест, на котором распяли Христа.

Позже на месте Голгофы и Гроба Господня возвели храм Воскресения Христова. Во время его освящения Крест Господень торжественно подняли над собравшимися, чтобы святыню могли увидеть все присутствующие.

Приметы 14 сентября

  • Ясный и теплый день - осень будет теплой и сухой.
  • Дождь 14 сентября - осень ожидалась дождливая.
  • Много паутины - к длинной, сухой осени.

Что нельзя делать 14 сентября

Не рекомендовали отправляться в лес. Наши предки верили, что в этот день там особенно активна нечистая сила. В то же время такое поверье имело и вполне практическую подоплеку: осенью змеи прячутся от холода, а медведи готовятся к зимовке и обустраивают берлоги, поэтому встреча с дикими животными могла представлять опасность.

Что можно делать 14 сентября

Особое внимание в этот день уделялось питанию. 14 сентября соблюдают строгий пост, поэтому на столе должны быть только постные блюда. От мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц по церковным правилам отказываются. А по древнему поверью, человек, постящийся на Воздвижении, может получить прощение семи грехов.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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