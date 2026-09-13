Почему 14 сентября нельзя гулять в лесу: какой церковный праздник

Наши предки верили, что 14 сентября в лесу особенно активна нечистая сила.

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Какой церковный праздник 14 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 14 сентября

Что можно делать 14 сентября

Что нельзя делать 14 сентября

В понедельник, 14 сентября, православные христиане отмечают Воздвижение честного и животворящего Креста Господня. Праздник посвящен обретению Креста, на котором, согласно церковному преданию, был распят Иисус Христос. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 сентября

Считается, что святыню нашли в Иерусалиме в IV веке, во времена правления императора Константина Великого. Поиски организовала его мать - царица Елена.

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Согласно преданию, после распятия Христа место Голгофы засыпали землей, а позднее на этой территории появились языческие храмы. Елена распорядилась провести раскопки. В результате были обнаружены три креста.

Чтобы определить, какой из них является Крестом Спасителя, прибегли к чуду. По преданию, один из крестов принесли к тяжелобольному человеку, и после прикосновения к святыне он исцелился. Так был установлен Крест, на котором распяли Христа.

Позже на месте Голгофы и Гроба Господня возвели храм Воскресения Христова. Во время его освящения Крест Господень торжественно подняли над собравшимися, чтобы святыню могли увидеть все присутствующие.

Приметы 14 сентября

Ясный и теплый день - осень будет теплой и сухой.

Дождь 14 сентября - осень ожидалась дождливая.

Много паутины - к длинной, сухой осени.

Что нельзя делать 14 сентября

Не рекомендовали отправляться в лес. Наши предки верили, что в этот день там особенно активна нечистая сила. В то же время такое поверье имело и вполне практическую подоплеку: осенью змеи прячутся от холода, а медведи готовятся к зимовке и обустраивают берлоги, поэтому встреча с дикими животными могла представлять опасность.

Что можно делать 14 сентября

Особое внимание в этот день уделялось питанию. 14 сентября соблюдают строгий пост, поэтому на столе должны быть только постные блюда. От мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц по церковным правилам отказываются. А по древнему поверью, человек, постящийся на Воздвижении, может получить прощение семи грехов.

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