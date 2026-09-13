Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

Как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии зимой? Подборка приборов и вещей, которые помогут согреться, готовить еду и соблюдать гигиену.

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Как подготовить дом к возможным отключениям / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Что подготовить к длительным отключениям света

Какие приборы помогут согреться и приготовить еду

Как позаботиться об освещении и гигиене

Из-за возможных перебоев с электроснабжением и отоплением украинцы заранее готовят быт к холодному периоду. Важно не только запастись основными источниками энергии, но и правильно подобрать небольшие приборы и предметы, которые помогут сохранить тепло, приготовить еду и соблюдать гигиену во время длительного отключения света. Главред расскажет подробнее.

Практическими советами и собственной подборкой необходимого оборудования поделилась блогерша под ником vladyslavka в своем Instagram. По её мнению, основой энергонезависимости дома является зарядная станция мощностью 2–3 кВт, однако не менее важную роль играет правильно подобранное дополнительное оборудование.

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Как согреться без лишних затрат электроэнергии

Для экономного обогрева блогерша советует обратить внимание на электрическое одеяло и электрогрелку. Они потребляют относительно мало энергии, а некоторые модели можно подключать через USB.

Очень классный лайфхак запомнился мне с прошлой зимы. Это электрическое одеяло и электрогрелка. Они потребляют очень мало энергии, и их можно даже подключить к USB, - отмечает блогерша.

Также во время холодов пригодятся качественное термобелье, флисовая одежда и шерстяные носки. Такие вещи помогают дольше сохранять тепло тела и меньше зависеть от работы обогревателей.

На чем готовить еду во время отключения

Для приготовления пищи пригодится портативная газовая плитка. Она позволит приготовить горячую пищу даже при отсутствии электроэнергии. При этом при использовании газовых приборов в помещении необходимо строго соблюдать правила безопасности и обеспечивать надлежащую вентиляцию.

Кроме того, блогерша рекомендует иметь мультиварку. По её словам, этот прибор потребляет относительно мало электроэнергии и способен долго удерживать тепло готовой пищи.

Зачем зимой нужен хороший термос

Во время отключений электроэнергии горячая вода может стать настоящей проблемой, поэтому термос стоит подготовить заранее. Если набрать в него кипяток, пока есть электроэнергия, горячая вода будет доступна ещё в течение длительного времени.

С термосом очень удобно: пока есть свет - налить в него горячую воду и не беспокоиться о необходимости иметь горячую воду, - советует блогерша.

Какое освещение пригодится

Для автономного освещения стоит иметь несколько портативных зарядных устройств разной емкости. Они помогут заряжать телефоны и другие небольшие устройства.

Кроме того, пригодятся недорогие USB-лампы и USB-гирлянды. Их можно подключать к портативному зарядному устройству и использовать в качестве дополнительного источника света. Гирлянды при этом помогут сделать дом уютнее во время длительного пребывания без электричества.

Как позаботиться о гигиене без горячей воды

При длительном отсутствии водоснабжения или горячей воды особенно актуальным становится вопрос личной гигиены. Блогерша советует приобрести портативный душ, который может стать альтернативой обычному душу в таких условиях.

"Эта вещь очень удобна вместо черпачка", - объясняет она.

Заранее подготовленный набор необходимых вещей поможет сделать быт более комфортным даже при длительных перебоях с электроэнергией. В то же время при подготовке стоит учитывать реальные потребности семьи и возможности конкретной зарядной станции.

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Об источнике: Instagram vladyslavka Блогер vladyslavka ведет личный аккаунт в Instagram, посвященный уютной повседневной жизни, эстетике домашнего уюта и простым кулинарным рецептам. Среди её контента регулярное место занимают обзоры полезных бытовых мелочей, лайфхаки для дома и личные рекомендации, которыми она делится со своей аудиторией в форме коротких эстетичных видео и публикаций.

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