Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

Марина Иваненко
13 сентября 2026, 13:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии зимой? Подборка приборов и вещей, которые помогут согреться, готовить еду и соблюдать гигиену.
Как подготовить дом к возможным отключениям
Как подготовить дом к возможным отключениям / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Что подготовить к длительным отключениям света
  • Какие приборы помогут согреться и приготовить еду
  • Как позаботиться об освещении и гигиене

Из-за возможных перебоев с электроснабжением и отоплением украинцы заранее готовят быт к холодному периоду. Важно не только запастись основными источниками энергии, но и правильно подобрать небольшие приборы и предметы, которые помогут сохранить тепло, приготовить еду и соблюдать гигиену во время длительного отключения света. Главред расскажет подробнее.

Практическими советами и собственной подборкой необходимого оборудования поделилась блогерша под ником vladyslavka в своем Instagram. По её мнению, основой энергонезависимости дома является зарядная станция мощностью 2–3 кВт, однако не менее важную роль играет правильно подобранное дополнительное оборудование.

видео дня

Как согреться без лишних затрат электроэнергии

Для экономного обогрева блогерша советует обратить внимание на электрическое одеяло и электрогрелку. Они потребляют относительно мало энергии, а некоторые модели можно подключать через USB.

Очень классный лайфхак запомнился мне с прошлой зимы. Это электрическое одеяло и электрогрелка. Они потребляют очень мало энергии, и их можно даже подключить к USB, - отмечает блогерша.

Также во время холодов пригодятся качественное термобелье, флисовая одежда и шерстяные носки. Такие вещи помогают дольше сохранять тепло тела и меньше зависеть от работы обогревателей.

На чем готовить еду во время отключения

Для приготовления пищи пригодится портативная газовая плитка. Она позволит приготовить горячую пищу даже при отсутствии электроэнергии. При этом при использовании газовых приборов в помещении необходимо строго соблюдать правила безопасности и обеспечивать надлежащую вентиляцию.

Кроме того, блогерша рекомендует иметь мультиварку. По её словам, этот прибор потребляет относительно мало электроэнергии и способен долго удерживать тепло готовой пищи.

Зачем зимой нужен хороший термос

Во время отключений электроэнергии горячая вода может стать настоящей проблемой, поэтому термос стоит подготовить заранее. Если набрать в него кипяток, пока есть электроэнергия, горячая вода будет доступна ещё в течение длительного времени.

С термосом очень удобно: пока есть свет - налить в него горячую воду и не беспокоиться о необходимости иметь горячую воду, - советует блогерша.

Какое освещение пригодится

Для автономного освещения стоит иметь несколько портативных зарядных устройств разной емкости. Они помогут заряжать телефоны и другие небольшие устройства.

Кроме того, пригодятся недорогие USB-лампы и USB-гирлянды. Их можно подключать к портативному зарядному устройству и использовать в качестве дополнительного источника света. Гирлянды при этом помогут сделать дом уютнее во время длительного пребывания без электричества.

Как позаботиться о гигиене без горячей воды

При длительном отсутствии водоснабжения или горячей воды особенно актуальным становится вопрос личной гигиены. Блогерша советует приобрести портативный душ, который может стать альтернативой обычному душу в таких условиях.

"Эта вещь очень удобна вместо черпачка", - объясняет она.

Заранее подготовленный набор необходимых вещей поможет сделать быт более комфортным даже при длительных перебоях с электроэнергией. В то же время при подготовке стоит учитывать реальные потребности семьи и возможности конкретной зарядной станции.

Читайте также:

Об источнике: Instagram vladyslavka

Блогер vladyslavka ведет личный аккаунт в Instagram, посвященный уютной повседневной жизни, эстетике домашнего уюта и простым кулинарным рецептам.

Среди её контента регулярное место занимают обзоры полезных бытовых мелочей, лайфхаки для дома и личные рекомендации, которыми она делится со своей аудиторией в форме коротких эстетичных видео и публикаций.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

15:08Украина
Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: где ситуация обостряется

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: где ситуация обостряется

14:52Фронт
В Кремле заговорили о трехсторонних переговорах по Украине: где они могут состояться

В Кремле заговорили о трехсторонних переговорах по Украине: где они могут состояться

13:13Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

Последние новости

15:08

РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

14:52

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: где ситуация обостряется

14:36

Обрезка только навредит: какие растения точно не стоит трогать в сентябре

14:18

Утюг больше не будет пачкать одежду: как быстро очистить его от накипи и грязи

14:14

Прогулка с металлоискателем завершилась находкой века: сколько стоит клад

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
13:56

Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

13:43

Впервые за 6 лет: Селин Дион феерично вернулась на сцену и не сдержала эмоцийВидео

13:34

Зачем бросать дрожжи в унитаз вечером: забытый народный лайфхак

13:16

Китайский гороскоп на завтра, 14 сентября: Змеям - расходы, Кроликам - приключения

Реклама
13:15

Зачем ложка в барабане стиральной машины: решение распространенной проблемы

13:15

Обычный ламинат уходит в прошлое: какое покрытие покоряет интерьеры в 2026 году

13:13

В Кремле заговорили о трехсторонних переговорах по Украине: где они могут состояться

12:59

Жалко волосы: эксперт назвала главные ошибки при уходе за волосами

12:49

Секрет испанского сантехника: обычная бутылка очистит слив за пару секундВидео

12:29

РФ сделала циничное заявление после массированной атаки по Украине: что выдумали оккупанты

11:56

Отнюдь не "ясень": как правильно назвать дерево на украинском языке

11:36

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

11:27

Прощай, прошлое: 3 знака зодиака, чья личная жизнь изменится с 13 сентября

11:07

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

10:53

Защита от бед и приток денег в дом: как проводить древний ритуал с мылом

Реклама
10:14

В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

10:03

РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

08:45

РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

08:41

В Татарстане прогремели взрывы: под ударом дронов мог оказаться НПЗ в НижнекамскеВидео

08:10

Украина 30 лет искала себя: Андрусив о том, как новая идеология может всё изменитьмнение

07:47

В чем кроется ключ к победе Украины над РФ: бывший министр США дал ответ

05:32

Зацветут пышным ковром: как и когда правильно сажать гиацинты осеньюВидео

04:23

Как за 10 минут приготовить капусту для голубцов – хитрый трюк от повара

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

03:41

Тест на IQ: нужно найти пиццу среди овощей за 13 секунд

03:03

Изобретатели были против: какое слово должно было заменить привычное "алло"

01:40

Космос преподнес жуткую загадку: астрономы столкнулись с пугающим открытием

12 сентября, суббота
23:48

Зеленский "поспорил" насчет санкций против РФ: в чем разногласие с Парижем

23:02

Четыре даты рождения любят жизнь в одиночестве: что делает их счастливыми

22:46

Нужно ли закрывать крышку унитаза: ученые дали неожиданный ответВидео

22:31

Трехсторонние переговоры о мире: Буданов назвал сроки нового раунда

22:13

"Человек из 2198 года" напугал предсказанием: какая трагедия все изменит

21:52

У Трампа сделали заявление о переговорах Украины, США и РФ: какой вопрос главный

21:39

Ошибка на день рождения: почему нельзя дарить деньги

21:27

Унитаз может быть грязнее, чем кажется: все дело в детали, о которой забываютВидео

Реклама
20:28

РФ бьет сотнями дронов, есть жертвы и "прилеты": детали массированной атакиВидео

20:19

Женщина купила платье за бесценок: находка принесет ей стократную прибыльВидео

19:24

Запах и плесень исчезнут: как быстро очистить уплотнитель стиральной машиныВидео

19:10

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиеныВидео

19:10

5000 долларов за поддержку Трампа: Денисенко раскрыл план перед выборамимнение

18:58

Бесполезная трата денег: 5 средств для уборки, которые не покупают клинеры

18:48

Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

18:30

Большинство делает это слишком рано: когда на самом деле отбивные нужно солить

18:23

"Готовы к переговорам": в РФ назвали циничное условие встречи Зеленского и Путина

18:11

Риск возгорания и ожогов: 5 приборов, которые нельзя ставить рядом с плитой

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять