Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

Российский беспилотный катер получил серьезные повреждения.

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В ВМС показали кадры исторического морского сражения / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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В Черном море бойцы ГУР обнаружили российский БЭК

Украинский Sargan 3000 уничтожил морской дрон россиян

В Черном море состоялся первый в истории бой морских беспилотных катеров Украины и страны-агрессора России. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВС Украины.

ВМС во взаимодействии с Главным управлением разведки провели успешную операцию и уничтожили российский морской беспилотный катер с помощью многоцелевого надводного беспилотного судна Sargan 3000.

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"Цель была обнаружена подразделениями ГУР. Морской беспилотный катер ВМС Sargan 3000, оснащенный автоматической турелью RWS "Protector" калибра 12,7 мм, успешно уничтожил её", - говорится в сообщении.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Отметим, что такого успеха Украина добилась после того, как начала использовать беспилотный морской комплекс Sargan-3000 чуть менее 6 месяцев.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео морского боя безэкипажных катеров:

Украина планирует установить контроль над акваторией Черного моря

Главред писал, что по словам советника президента по технологическим вопросам, специалиста в области военных радиотехнологий Сергея "Флеша" Бескрестнова, Украина намерена в 2026-2027 годах добиться контроля над максимально возможной частью акватории Черного моря.

Такая задача входит в число приоритетных на ближайшие годы. Он отметил, что еще несколько лет назад подобные планы могли показаться нереалистичными, особенно для страны без мощного военно-морского флота.

Однако, как подчеркнул Бескрестнов, ситуация существенно изменилась. Сейчас ключевую роль начинают играть беспилотные надводные и подводные аппараты, а также разные типы воздушных дронов.

Операции ВМС Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что в порту Сочи ВМС поразили российское многоцелевое суднообеспечение NEFRIT. Для атаки применили морской безэкипажный катер.

Ранее военно-Морские Силы ВС Украины уничтожили пограничный корабль ФСБ России "Изумруд". Украинские военные моряки потопили это судно морским безэкипажным комплексом Sargan-3000.

Накануне также Украина поразила подсанкционный танкер России "Marquise". Судно использовалось россиянами для незаконной транспортировки нефтепродуктов.

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Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

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