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Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

Анна Косик
12 сентября 2026, 18:48обновлено 12 сентября, 19:21
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Российский беспилотный катер получил серьезные повреждения.
Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры
В ВМС показали кадры исторического морского сражения / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • В Черном море бойцы ГУР обнаружили российский БЭК
  • Украинский Sargan 3000 уничтожил морской дрон россиян

В Черном море состоялся первый в истории бой морских беспилотных катеров Украины и страны-агрессора России. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВС Украины.

ВМС во взаимодействии с Главным управлением разведки провели успешную операцию и уничтожили российский морской беспилотный катер с помощью многоцелевого надводного беспилотного судна Sargan 3000.

видео дня

"Цель была обнаружена подразделениями ГУР. Морской беспилотный катер ВМС Sargan 3000, оснащенный автоматической турелью RWS "Protector" калибра 12,7 мм, успешно уничтожил её", - говорится в сообщении.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Отметим, что такого успеха Украина добилась после того, как начала использовать беспилотный морской комплекс Sargan-3000 чуть менее 6 месяцев.

Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры
Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео морского боя безэкипажных катеров:

Украина планирует установить контроль над акваторией Черного моря

Главред писал, что по словам советника президента по технологическим вопросам, специалиста в области военных радиотехнологий Сергея "Флеша" Бескрестнова, Украина намерена в 2026-2027 годах добиться контроля над максимально возможной частью акватории Черного моря.

Такая задача входит в число приоритетных на ближайшие годы. Он отметил, что еще несколько лет назад подобные планы могли показаться нереалистичными, особенно для страны без мощного военно-морского флота.

Однако, как подчеркнул Бескрестнов, ситуация существенно изменилась. Сейчас ключевую роль начинают играть беспилотные надводные и подводные аппараты, а также разные типы воздушных дронов.

Операции ВМС Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что в порту Сочи ВМС поразили российское многоцелевое суднообеспечение NEFRIT. Для атаки применили морской безэкипажный катер.

Ранее военно-Морские Силы ВС Украины уничтожили пограничный корабль ФСБ России "Изумруд". Украинские военные моряки потопили это судно морским безэкипажным комплексом Sargan-3000.

Накануне также Украина поразила подсанкционный танкер России "Marquise". Судно использовалось россиянами для незаконной транспортировки нефтепродуктов.

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Об источнике: Военно-морские силы Украины

На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

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