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Запах и плесень исчезнут: как быстро очистить уплотнитель стиральной машины

Алексей Тесля
12 сентября 2026, 19:24
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Грязный уплотнитель может не только испортить запах свежевыстиранного белья, но и начать разрушаться.
плесень в стиральной машине
Как отчистить уплотнитель стиральной машинки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как часто нужно проводить чистку уплотнителя
  • Пошаговая инструкция по очестке резинового уплотнителя

Если после открытия стиральной машины ощущается сырость или затхлый запах, причиной нередко оказывается резиновый уплотнитель. Особенно часто такая проблема возникает у моделей с фронтальной загрузкой.

Эта деталь обеспечивает плотное прилегание дверцы и не позволяет воде вытекать наружу. Однако внутри складок резины постепенно скапливаются влага, остатки моющих средств и загрязнения, пишет Martha Stewart.

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Со временем это создает благоприятную среду для появления плесени и неприятного запаха.

Грязный уплотнитель может не только испортить запах свежевыстиранного белья, но и начать разрушаться. Появление трещин или потеря эластичности приводят к нарушению герметичности, а заменять поврежденную деталь может быть недешево.

Как часто нужно проводить уборку

После каждой стирки желательно быстро протирать резину сухой или слегка влажной тканью, особенно в местах, где задерживается вода. При этом поверхностного ухода недостаточно - примерно раз в месяц уплотнитель стоит тщательно очищать.

В машинах с фронтальной загрузкой внимание уделяют резине вокруг дверцы. В моделях с верхней загрузкой необходимо обработать уплотняющий элемент возле крышки.

Что понадобится

  • мягкая салфетка;
  • теплая вода;
  • небольшое количество дезинфицирующего средства или дистиллированного белого уксуса;
  • старая зубная щетка;
  • сухое полотенце.

Пошаговая очистка

Сначала в теплой воде разводят небольшое количество выбранного чистящего средства и смачивают раствором салфетку. Ею тщательно протирают весь уплотнитель, не пропуская складки, швы и труднодоступные участки.

Для удаления въевшейся грязи удобно использовать зубную щетку. Она позволяет добраться до узких углублений, где обычная ткань не справляется.

После обработки резину необходимо еще раз протереть чистой водой, а затем полностью высушить полотенцем. Важно не оставлять внутри складок влагу.

Чтобы проблема не возвращалась, после завершения стирки рекомендуется держать дверцу или крышку машины немного приоткрытой. Это улучшает вентиляцию, помогает испарению остаточной влаги и снижает вероятность появления плесени.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
/ Главред

Смотрите видео - главные секреты стиралки:

В видео автор знакомит зрителей со стиральной машиной, подробно разбирая ее внешний вид, устройство и принципы управления. Особое внимание уделено функциям, которые помогают подбирать оптимальный и щадящий режим для разных материалов.

В обзоре демонстрируются особенности барабана и загрузочного люка, максимальный объем белья, преимущества инверторного мотора, а также технологии UltraCare и SensiCare. Отдельно автор рассказывает о системе AutoDose - она самостоятельно рассчитывает необходимый объем моющего средства с учетом выбранных настроек цикла.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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