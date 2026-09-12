РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

Мониторы предупредили, что российские воздушные цели могут нанести удар по Украине в ближайшее время.

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Мониторы выяснили, какой тип БПЛА накопил противник для нанесения ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Кратко:

Россия накопила тысячи дронов для ударов по западу Украины

За сутки враг может запустить тысячу беспилотников

Наибольшая угроза атак в ближайшие 24 часа

Страна-агрессор Россия, вероятно, планирует задействовать 2500–3000 нереактивных беспилотников для нанесения ударов по западным областям Украины. Именно такое количество БПЛА "Герань-2" в настоящее время готово к применению.

Об этом сообщил мониторинговый канал "єРадар". Новые атаки с использованием дронов враг планирует осуществить в течение следующих 24 часов.

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"По нашему мнению, в течение суток будет задействовано около 1000 БПЛА", - подчеркнули мониторы.

Россия готовит удар баллистическими ракетами по западу Украины

Главред писал, что, по словам заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, Москва не просто продолжает массированные ракетно-дроновые атаки, но и постепенно увеличивает их интенсивность, пытаясь нанести Украине не только военные потери, но и создать масштабные социально-экономические проблемы.

ГУР МО / Инфографика: Главред

По оценкам разведки, до конца этого года страна-агрессор Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия днем 12 сентября запустила ударные беспилотники по Волынской области. Жители города Луцк сообщили о звуках взрывов.

Ранее Зеленский сообщил, что Россия в течение ночи и утра наносит непрерывные удары по городам и населённым пунктам Украины. В результате атак есть погибшие и десятки пострадавших, продолжаются поисково-спасательные работы.

Накануне стало известно, что в ночь на 12 сентября российские войска атаковали Украину ракетами и 129 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 110 вражеских целей.

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предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;

оперативных сводках во время массовых атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

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