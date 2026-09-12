РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

Кратко:
- Россия накопила тысячи дронов для ударов по западу Украины
- За сутки враг может запустить тысячу беспилотников
- Наибольшая угроза атак в ближайшие 24 часа
Страна-агрессор Россия, вероятно, планирует задействовать 2500–3000 нереактивных беспилотников для нанесения ударов по западным областям Украины. Именно такое количество БПЛА "Герань-2" в настоящее время готово к применению.
Об этом сообщил мониторинговый канал "єРадар". Новые атаки с использованием дронов враг планирует осуществить в течение следующих 24 часов.
"По нашему мнению, в течение суток будет задействовано около 1000 БПЛА", - подчеркнули мониторы.
Россия готовит удар баллистическими ракетами по западу Украины
Главред писал, что, по словам заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, Москва не просто продолжает массированные ракетно-дроновые атаки, но и постепенно увеличивает их интенсивность, пытаясь нанести Украине не только военные потери, но и создать масштабные социально-экономические проблемы.
По оценкам разведки, до конца этого года страна-агрессор Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия днем 12 сентября запустила ударные беспилотники по Волынской области. Жители города Луцк сообщили о звуках взрывов.
Ранее Зеленский сообщил, что Россия в течение ночи и утра наносит непрерывные удары по городам и населённым пунктам Украины. В результате атак есть погибшие и десятки пострадавших, продолжаются поисково-спасательные работы.
Накануне стало известно, что в ночь на 12 сентября российские войска атаковали Украину ракетами и 129 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 110 вражеских целей.
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