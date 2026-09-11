Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Пленных расстреляли из автоматов: россияне казнили бойцов НГУ на востоке

Алексей Тесля
11 сентября 2026, 21:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украинских защитников, выполнявших боевое задание, взяли в плен оккупанты, рассказали в прокуратуре.
Свеча, ВСУ
Россияне казнили украинских военнопленных / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Главное:

  • Украинских защитников, выполнявших боевое задание, взяли в плен оккупанты
  • Впоследствии представители ВС РФ расстреляли пленных из автоматического оружия

Российские оккупанты 2 сентября казнили двух украинских военнослужащих, сдавшихся в плен.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, 2 сентября 2026 года двое военнослужащих Национальной гвардии Украины находились на огневой позиции в лесополосе вблизи Доброполья.

видео дня

"По данным следствия, украинских защитников, выполнявших боевое задание, взяли в плен оккупанты. Впоследствии представители ВС РФ казнили их, расстреляв из автоматического оружия", – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Screenshot
/ don.gp.gov.ua

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц из числа военнослужащих РФ, причастных к совершению указанного преступления.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – подчеркнули в прокуратуре.

Доброполье
/ Инфографика: Главред

Расстрел украинских военных: что известно о преступлении РФ

В Запорожской области появились предварительные данные о возможной казни украинских военнослужащих российскими оккупационными силами. По имеющейся информации, инцидент мог произойти в районе населенного пункта Затишье.

По данным источников, российские военные могли расстрелять двух украинских защитников. При этом общее число украинских военнослужащих, которые, предположительно, стали жертвами такого преступления в этом районе, может составлять не менее пяти человек.

Обстоятельства произошедшего и точное количество погибших пока устанавливаются. Информация требует дополнительной проверки и подтверждения, однако если факт расстрела пленных подтвердится, речь может идти о грубом нарушении норм международного гуманитарного права.

Расстрелы украинских военных - новости по теме

Как сообщал Главред, расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с беспилотника. На нем видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это преступление, заявив, что сообщит об этом факте Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.

Ранее также сообщалось, что российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области.

Читайте также:

Об источнике - Донецкая областная прокуратура

Донецкая областная прокуратура - это государственный орган правовой системы Украины. Его ключевая задача заключается в надзоре за соблюдением законности, защите прав граждан и отстаивании интересов государства на территории Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Доброполье война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский предупредил РФ: за блэкауты в Украине будет достойный ответ

Зеленский предупредил РФ: за блэкауты в Украине будет достойный ответ

22:17Украина
"Адские санкции" против РФ: Bloomberg назвал сроки голосования в Конгрессе

"Адские санкции" против РФ: Bloomberg назвал сроки голосования в Конгрессе

21:26Мир
"Красная угроза" для Киева: Россия готовит удар баллистикой из КНДР, что известно

"Красная угроза" для Киева: Россия готовит удар баллистикой из КНДР, что известно

21:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на лошади за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на лошади за 47 с

Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Смородина отблагодарит урожаем: одна осенняя обработка, которую нельзя пропускать

Смородина отблагодарит урожаем: одна осенняя обработка, которую нельзя пропускать

Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

Последние новости

22:17

Зеленский предупредил РФ: за блэкауты в Украине будет достойный ответ

22:07

Секрет пакетика из обувной коробки: как силикагель спасает вещи от сыростиВидео

22:03

Почему именно в сентябре рождается больше всего детей: объяснение учёных

21:46

Зачем хозяйки смешивают соду с апельсиновым соком: результат поражает

21:34

Впервые в истории: Ярослава Магучих добилась уникального достижения на мировом уровне

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
21:26

"Адские санкции" против РФ: Bloomberg назвал сроки голосования в Конгрессе

21:23

"Красная угроза" для Киева: Россия готовит удар баллистикой из КНДР, что известно

21:14

Пленных расстреляли из автоматов: россияне казнили бойцов НГУ на востоке

20:56

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Львам — внимание, Близнецам — выбор

Реклама
20:34

Почему рекомендуют смешивать кофейную гущу с корицей: польза для дома

20:29

Путин дал Трампу обещание насчет переговоров: что изменится и чего ждать Украине

20:17

Трагедия на съемках с украинкой: появился трейлер фильма о БолдуинеВидео

19:56

Дешевый трюк для унитаза: домашний освежитель работает при каждом смывеВидео

19:43

Как избавиться от крыс без яда: домашний спрей, который легко сделать самостоятельноВидео

19:20

Народный депутат получил 9 лет тюрьмы и конфискацию имущества - детали

19:00

Буданов назвал условия Украины для прекращения войны и выдвинул ультиматум России

18:59

Как быстро скрыть царапины на экране телефона: простой лайфхак

18:52

"Путина это бесит": Клочок раскрыл главный рычаг давления на Кремль

18:42

Зачем люди ставят бутылки с водой на крышу: гениальная лампа Мозера

18:38

Хлеб сохранится гораздо дольше без плесени: как увеличить срок годностиВидео

Реклама
18:28

Помидоры сразу покраснеют: что сделать в сентябре, чтобы спасти урожайВидео

18:26

Джеймс Хэтфилд создал легендарный хит Metallica в 22 года: история "Master of Puppets"Видео

18:20

Сентябрь изменит всё: 5 знаков зодиака, которым предстоит сделать важный выбор

17:50

Цены осенью пойдут вверх: какие продукты подорожают больше всего

17:48

Черная плесень в стиральной машине исчезнет за 15 минут — нужен один ингредиент

17:42

Младше на 12 лет: Камалия появилась вместе с вероятным фаворитом

17:40

Гороскоп на завтра, 12 сентября: Весам — радость, Скорпионам — прибыль

17:27

Сколько дров нужно на зиму для отопления дома: специалисты назвали примерные объемы

17:22

В России цинично пригрозили новым ударом "Орешником" по Украине — что известно

17:14

Почему 12 сентября нельзя заниматься уборкой в доме: какой церковный праздник

17:05

Как собрать модный осенний гардероб с нуля: стилистка назвала базовые вещиВидео

17:03

Как сушить зонтик после дождя: популярна ошибка, из-за которой повреждается ткань

16:55

15 дедлайнов уже провалено: раскрыт новый план Путина по Донбассу

16:30

Почему не стоит тратить зарплату в первый день: народные приметы

16:16

Украинская ПВО почти бессильна против реактивных "Шахедов" – Жорин

16:14

РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами

16:06

Может ли мать присутствовать на крещении ребенка: откуда взялся этот запрет

16:01

Доллар и евро резко теряют позиции: новый курс валют на 14 сентября

15:37

"Это впервые": Галкин показал роскошную Пугачеву в новой странеВидео

15:31

Топливо под прицелом: стоит ли Украине ожидать дизеля по 100 гривен и дефицит на АЗС?мнение

Реклама
15:27

РФ ударила по "Киевстару": Зеленский раскрыл детали новой атаки на Киев

15:08

Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

15:02

Гороскоп Таро на завтра 12 сентября: Ракам - доверять, Тельцам - не тратить время

14:52

Дизайнер назвал главные аксессуары осени 2026: стильные новинки

14:39

Мобилизация и проверка армии: Лукашенко заявил о подготовке к войне

14:16

Реалистичный сценарий окончания войны: Буданов назвал главное условие Украины

14:09

Как монахиня: неузнаваемая Марченко сделала редкое появление

14:01

Мыши будут убегать из дома и сада: какие растения точно отпугнут грызунов осенью

14:00

Соавтор антикоррупционной реформы объяснила, почему привлечение иностранцев не изменит украинскую систему: "Нужно брать ответственность на себя"

13:39

Как правильно варить рис: что нужно добавить в кастрюлю во время приготовления

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять