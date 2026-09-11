Пленных расстреляли из автоматов: россияне казнили бойцов НГУ на востоке

Главное:
- Украинских защитников, выполнявших боевое задание, взяли в плен оккупанты
- Впоследствии представители ВС РФ расстреляли пленных из автоматического оружия
Российские оккупанты 2 сентября казнили двух украинских военнослужащих, сдавшихся в плен.
Как сообщает Донецкая областная прокуратура, 2 сентября 2026 года двое военнослужащих Национальной гвардии Украины находились на огневой позиции в лесополосе вблизи Доброполья.
"По данным следствия, украинских защитников, выполнявших боевое задание, взяли в плен оккупанты. Впоследствии представители ВС РФ казнили их, расстреляв из автоматического оружия", – говорится в сообщении.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц из числа военнослужащих РФ, причастных к совершению указанного преступления.
"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – подчеркнули в прокуратуре.
Расстрел украинских военных: что известно о преступлении РФ
В Запорожской области появились предварительные данные о возможной казни украинских военнослужащих российскими оккупационными силами. По имеющейся информации, инцидент мог произойти в районе населенного пункта Затишье.
По данным источников, российские военные могли расстрелять двух украинских защитников. При этом общее число украинских военнослужащих, которые, предположительно, стали жертвами такого преступления в этом районе, может составлять не менее пяти человек.
Обстоятельства произошедшего и точное количество погибших пока устанавливаются. Информация требует дополнительной проверки и подтверждения, однако если факт расстрела пленных подтвердится, речь может идти о грубом нарушении норм международного гуманитарного права.
Расстрелы украинских военных - новости по теме
Как сообщал Главред, расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с беспилотника. На нем видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это преступление, заявив, что сообщит об этом факте Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.
Ранее также сообщалось, что российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области.
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Об источнике - Донецкая областная прокуратура
Донецкая областная прокуратура - это государственный орган правовой системы Украины. Его ключевая задача заключается в надзоре за соблюдением законности, защите прав граждан и отстаивании интересов государства на территории Донецкой области.
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