Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Вы узнаете:
- Что означает знак с поднятым пальцем
- В каких странах его устанавливают
Дорожные знаки - это то, что должен знать каждый водитель. Однако, путешествуя по разным странам, можно наткнуться на довольно странные таблички, значение которых совершенно неизвестно.
Главред решил разобраться, что означает дорожный знак с поднятым большим пальцем.
Что означает дорожный знак с поднятым большим пальцем
Дорожный знак с изображением поднятого большого пальца, перечеркнутого красным кругом, запрещает автостоп и остановку на обочине, пишет SlashGear.
Причина запрета - исключительно соображения безопасности. Нахождение человека на узкой полосе скоростной трассы создает прямой риск наезда, а внезапное торможение автомобиля для посадки пассажира на высокой скорости провоцирует аварийные ситуации и пробки.
Отдельный аргумент касается самого водителя: подбор незнакомцев несет потенциальную угрозу для него и других людей в салоне.
Где можно встретить такой дорожный знак
Чаще всего такой символ встречается на дорогах США, Канады, Австралии и отдельных стран Латинской Америки, тогда как в большинстве стран Европы вместо рисунка используют текстовые таблички или общие ограничительные указатели.
В частности, в США и Канаде графическое обозначение входит в официальные стандарты размещения дорожных знаков. Его устанавливают на съездах на скоростные магистрали, возле мостов, в туннелях, а также вблизи пенитенциарных учреждений.
В отдельных штатах рядом с изображением размещают дополнительные текстовые пояснения - о недопустимости остановки попутного транспорта.
Как изображают запрет автостопа в Европе
На европейском континенте изображение с поднятым пальцем практически не используется. Вместо него в правилах дорожного движения используется стандартный круглый знак запрета пешеходного движения с красной каймой, а вдоль автобанов устанавливаются информационные щиты с надписью на местном языке.
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Об источнике: SlashGear
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