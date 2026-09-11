Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Этот знак устанавливают на подъездах к магистралям, в туннелях и вблизи пенитенциарных учреждений.

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Что запрещает дорожный знак с поднятым большим пальцем / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Что означает знак с поднятым пальцем

В каких странах его устанавливают

Дорожные знаки - это то, что должен знать каждый водитель. Однако, путешествуя по разным странам, можно наткнуться на довольно странные таблички, значение которых совершенно неизвестно.

Главред решил разобраться, что означает дорожный знак с поднятым большим пальцем.

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Что означает дорожный знак с поднятым большим пальцем

Дорожный знак с изображением поднятого большого пальца, перечеркнутого красным кругом, запрещает автостоп и остановку на обочине, пишет SlashGear.

Причина запрета - исключительно соображения безопасности. Нахождение человека на узкой полосе скоростной трассы создает прямой риск наезда, а внезапное торможение автомобиля для посадки пассажира на высокой скорости провоцирует аварийные ситуации и пробки.

Отдельный аргумент касается самого водителя: подбор незнакомцев несет потенциальную угрозу для него и других людей в салоне.

Где можно встретить такой дорожный знак

Чаще всего такой символ встречается на дорогах США, Канады, Австралии и отдельных стран Латинской Америки, тогда как в большинстве стран Европы вместо рисунка используют текстовые таблички или общие ограничительные указатели.

В частности, в США и Канаде графическое обозначение входит в официальные стандарты размещения дорожных знаков. Его устанавливают на съездах на скоростные магистрали, возле мостов, в туннелях, а также вблизи пенитенциарных учреждений.

В отдельных штатах рядом с изображением размещают дополнительные текстовые пояснения - о недопустимости остановки попутного транспорта.

Как изображают запрет автостопа в Европе

На европейском континенте изображение с поднятым пальцем практически не используется. Вместо него в правилах дорожного движения используется стандартный круглый знак запрета пешеходного движения с красной каймой, а вдоль автобанов устанавливаются информационные щиты с надписью на местном языке.

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Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, специализирующееся на автомобильной тематике. Оно ежемесячно охватывает более 5 миллионов читателей, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всём, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

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