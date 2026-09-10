РФ может атаковать границу Украины с Польшей: Туск предупредил об угрозе

Прошлой ночью совместными действиями украинских и польских служб уже удалось устранить непосредственную угрозу одному из пограничных пунктов пропуска.

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Россия может нанести удар по пунктам пропуска / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Россия атаковала пункты пропуска на границе с Молдовой

Следующей целью могут стать пограничные переходы с Польшей

Европа должна готовиться к различным сценариям

В ближайшее время страна-агрессор Россия может атаковать пункты пропуска на украинско-польской границе в рамках своей кампании по торговой блокаде Украины. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Reuters.

Он упомянул ряд прецедентов, когда россияне целенаправленно атаковали пограничные переходы между Украиной и Молдовой в Одесской области.

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По его словам, во время массированной российской атаки на Украину прошлой ночью благодаря взаимодействию украинских и польских служб была устранена "прямая угроза одному из пограничных переходов".

Туск не раскрыл подробностей, но заверил, что россияне попытаются атаковать пункты пропуска на польско-украинской границе.

"Как вам известно, Россия уже прибегала к провокационным атакам на пункты пересечения границы, например, с Молдовой. Мы ожидаем аналогичных действий, направленных на пункты пересечения границы с Украиной других стран, в частности Польши", - подчеркнул он.

Премьер-министр Польши также отметил, что Польша, как и вся Европа, должна быть готова к различным сценариям не только на российско-украинском фронте, но и в целом на восточном фланге ЕС.

РФ может готовить новый массированный обстрел

Авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что Россия может повторить массированную атаку на Украину уже в ближайшие дни - ресурсы для этого у врага остались.

По его словам, объем средств, которые противник израсходовал во время последнего обстрела, не соответствует темпам производства российского ВПК.

"Мы видим, что фактически в течение 10 дней противник осуществлял накопление. И, учитывая, что количество примененных средств было меньше, чем Россия могла изготовить за это время, не исключено, что через достаточно короткий период он может повторить очередную попытку массированной атаки - уже в ближайшие дни", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 10 сентября реактивные БПЛА атаковали Киев. В Оболонском районе БПЛА упал на двухэтажное офисное здание. Еще одно попадание зафиксировали в Соломенском районе Киева.

Также российские оккупанты нанесли удар по торгово-развлекательному центру в центре Павлограда Днепропетровской области. После удара вспыхнули пожары. Огонь охватил автомобили, торговые павильоны и магазин.

Кроме того, 10 сентября Россия средь бела дня атаковала Днепр. В результате удара "Бандеролей" повреждено предприятие пищевой промышленности - завод "Олейна".

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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