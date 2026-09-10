Цены на продукты в Украине резко вырастут: какие товары могут исчезнуть с полок

Цены на продукты в Украине осенью могут вырасти из-за ударов РФ по складам и логистике.

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Цены на продукты в Украине вырастут - какие товары могут исчезнуть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Россия создает перебои в поставках из-за ударов по складам

Молочные продукты могут временно исчезать с полок

Дополнительная логистика увеличит расходы

Цены на ряд продуктов в Украине осенью могут вырасти из-за сезонного фактора и российских ударов по складам и логистическим центрам. Наибольшие перебои возможны с товарами краткосрочного хранения, в частности с молочной и замороженной продукцией. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью Главреду.

В то же время ситуация не свидетельствует об угрозе продовольственной безопасности Украины. По словам Марчука, распространение фотографий пустых полок в соцсетях может создавать ложное впечатление о масштабе проблемы.

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"Осенью из-за сезонного фактора и изменений, происходящих в результате ударов по накопительным складам, можно ожидать подорожания ряда продуктов. Сегодня ситуация сложная, но не угрожает продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

Отдельным вызовом остается работа цепочек поставок. Предыдущие атаки на логистические центры и склады уже приводили к перебоям, однако причиной была именно инфраструктура доставки, а не нехватка продовольствия.

"Продукты в Украине будут. И их будет достаточно. Более того, сейчас даже трудно представить, при каких условиях в Украине наступит голод", - заявил эксперт.

Наиболее заметные последствия разрушения складской инфраструктуры могут проявиться в категориях товаров, требующих специальных условий хранения и быстрой доставки. Из-за повреждения распределительных баз производителям приходится перестраивать схемы поставок в магазины.

"Сейчас РФ массово атакует склады и логистические центры Киевской области, из-за чего возникают определенные перебои. Особенно это сказалось на продукции с коротким сроком хранения, например, на молочных или замороженных товарах", - отметил Марчук.

По его словам, производители молочной продукции не всегда располагают собственной системой доставки, способной быстро заменить поврежденную инфраструктуру торговых сетей. Именно этим эксперт объясняет временное отсутствие отдельных марок молочной продукции на прилавках.

"Именно поэтому возникают задержки и перебои с наличием определенных марок молочной продукции, которая производится, например, в западных областях Украины. Именно поэтому иногда мы не видим на прилавках некоторые виды молочной продукции", - пояснил он.

В то же время такие перебои не должны быть постоянными: по мере восстановления и перестройки поставок товары вновь будут поступать в торговые сети. Однако дополнительные маршруты и новые схемы доставки неизбежно повлияют на себестоимость.

"Впрочем, эта проблема не будет сохраняться постоянно - она будет решаться. И по мере решения проблем с логистикой поставки будут возобновляться. Однако когда возникает потребность в дополнительной логистике, возникают и дополнительные расходы", - подытожил эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, удары РФ по складам украинских торговых сетей могли вызвать критические сбои с поставками в цепочках от производства до полок.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что пустые полки в некоторых супермаркетах являются следствием сбоев в логистике, а не продовольственного дефицита. Он подчеркнул, что речь идет именно о логистическом дефиците, который будет устранен и не свидетельствует о нехватке товаров. По его словам, товаров в стране достаточно, и ритейлеры работают над резервными маршрутами и альтернативными поставщиками для стабилизации поставок.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий пояснил, что нет необходимости запасаться продуктами на срок более месяца, и советует иметь запас на неделю. Министерство также указало, что больше всего ударов по складам пришлось на Киевскую и Днепропетровскую области, возможные убытки каждого крупного склада оцениваются в 3–5 млрд гривен, а рост цен на макроуровне может составить около 2,5%.

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О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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