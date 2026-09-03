Нужно ли украинцам запастись продуктами на месяц вперёд — в Кабмине сделали заявление

Министр предупредил, что из-за риска перебоев с поставками следует запастись продуктами на неделю.

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Высоцкий рассказал, стоит ли запасаться продуктами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Запасаться продуктами на месяц нет необходимости

Высоцкий советует иметь запас продуктов как минимум на неделю

Украинцам не нужно закупать продукты на месяц вперед из-за российских ударов по продовольственным складам, однако запас продуктов примерно на неделю иметь стоит. Министерство аграрной политики и продовольствия не ожидает длительного дефицита продуктов, хотя перебои с поставками возможны. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на брифинге, передает "Суспільне".

По словам министра, война создает риск непредвиденных ситуаций, поэтому наличие определенного запаса продуктов в домохозяйствах целесообразно. В то же время он не видит необходимости закупать большие объемы продуктов на длительный период.

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"Это означает, что в каждой семье он может быть разным. Нет какого-то универсального (набора продуктов - ред.). Думаю, что также ни одна семья не живет по принципу иметь продукты только на один день и каждый день ходить их покупать. Но условно, нужно ли было бы иметь его на срок более месяца? Ну, предпосылок для этого нет. А вот недельный - нужно иметь", - сказал Высоцкий.

Отдельно министр оценил последствия российских атак для продовольственной инфраструктуры. Больше всего ударов по складам, по его словам, пришлось на Киевскую и Днепропетровскую области.

Откуда и какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

"Финансовые убытки на сегодняшний день компании окончательно ещё не смогли подсчитать. Мы слышали оценки, что каждый одномоментный удар по крупным складам может привести к убыткам от 3 до 5 миллиардов гривен. То есть речь идет о десятках миллиардов гривен", - отметил Тарас Высоцкий.

Высоцкий отметил, что атаки могут сказаться на стоимости продуктов питания. По оценке министерства, потенциальное подорожание продуктов на макроуровне может составить около 2,5%, однако длительного дефицита в Украине не прогнозируют.

Основным риском остаются перебои с логистикой - товары могут временно не поступать со складов в магазины. В то же время после возобновления поставок продукция снова появляется на полках.

Минагрополитики также рассматривает изменения в системе хранения продукции. Среди вариантов - переход к меньшим и рассредоточенным складам и сокращение цепочки поставок путем доставки товаров непосредственно от производителя к торговым точкам.

Что касается структуры внутреннего рынка, то около 25 % произведенных в Украине зерновых и масличных культур потребляется внутри страны, тогда как 75 % экспортируется. Для других категорий продукции соотношение иное: 70–80 % приходится на внутреннее потребление, а 20–30 % - на экспорт.

Украина также экспортирует крупы, муку, сахар, растительное масло, молочную и мясную продукцию, яйца и фрукты. Наибольшая зависимость от импорта, по словам Высоцкого, наблюдается в рыбной отрасли - более 80% потребления рыбы обеспечивается зарубежными поставками.

Как российские удары влияют на бизнес в Украине - мнение эксперта

Российские удары вынуждают украинский бизнес перестраивать логистику, закрывать даже неповрежденные торговые объекты и сокращать расходы. Компании меняют маршруты, ищут альтернативные места для хранения товаров и пересматривают кадровые решения. Об этом сообщил экономист Андрей Новак в комментарии Главреду.

Проблема для ритейла выходит далеко за пределы прямых разрушений. Даже если удар не пришелся по конкретному магазину, компании вынуждены оценивать, насколько безопасно оставлять там товары и продолжать работу.

"Почему закрыли? Не потому, что там непосредственно произошло разрушение. Исходя из опыта, ожидают, что уже несколько "Эпицентров" попали под удар", - объясняет Новак.

На практике это означает дополнительные расходы для сетей и поставщиков. Им приходится перестраивать транспортные схемы, выбирать другие точки для складирования и работать по более сложным маршрутам.

Отдельным последствием становятся решения относительно масштабов работы. По словам экономиста, компании могут временно приостанавливать деятельность в опасных районах, перемещать ресурсы или отказываться от использования определенных объектов еще до их физического повреждения.

Еще одно направление сокращения расходов касается сотрудников. На фоне атак в ритейле уже принимаются решения об ограничении найма, пересмотре выплат и изменении подходов к премированию.

В частности, Fozzy Group сообщила о приостановке найма на все вакансии, выплате премий и пересмотре зарплат сотрудников.

Продовольственный кризис в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что Россия целенаправленно наносит удары по складам с продуктами и влияет на продовольственную логистику. Высоцкий отметил, что логистика продуктов в Украине усложняется, и система адаптируется за счет перемещения и изменения форматов хранения. По словам министра, значительная часть современных хранилищ уже уничтожена, местами до 90%.

В сети супермаркетов АТБ объяснили решение ограничить продажу отдельных товаров и сообщили о временных лимитах на отпуск продукции. В пресс-службе сети указали, что разрешается покупать не более шести единиц или шести килограммов на одного покупателя для отдельных товаров. Ограничения касаются масла, уксуса, хлопьев, продуктов быстрого приготовления, консервов и яиц.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук посоветовал формировать дома запас воды и базовых продуктов. Катеренчук в эфире заявил, что стоит иметь запас на 7–12 дней и не делать панических закупок на месяц вперед. По его словам, запасы продуктов необходимы из-за риска вражеских ударов по логистическим складам и критической инфраструктуре.

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О персоне: Тарас Высоцкий Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая по 5 сентября 2024 года. С 16 июля 2026 года - министр аграрной политики и продовольствия Украины.

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