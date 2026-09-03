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Прорыв на километры: ВСУ зачистили большой участок фронта в Харьковской области

Анна Косик
3 сентября 2026, 16:01
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Украинским военным удалось оттеснить противника на Купянском направлении.
Прорыв на километры: ВСУ зачистили большой участок фронта в Харьковской области
В Харьковской области Силы обороны добились новых успехов / Коллаж: Главред, фото: t.me/rug_international, скриншот с YouTube

Главное:

  • В Харьковской области бойцы НГУ зачистили обширный участок
  • Успехи Сил обороны зафиксированы возле Двуречного
  • Украинские военные продолжают оттеснять противника

Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г. 2-го корпуса НГУ "Хартия" зачистили новые участки местности между Двуречным и Западным в Харьковской области. Об этом сообщил полк в Telegram.

На одном из участков украинские бойцы работали совместно с военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты. В результате операции были зачищены участки местности к северу и западу от населенного пункта Дворичное.

видео дня

"Всего освобождено еще 4 км² украинской территории. Пока враг на нашей земле, работа продолжается", - говорится в сообщении.

Отметим, что в конце августа Силы обороны продвинулись между Западным и Дворичным, оттеснив оккупантов и освободив более 6 км² территории.

Россияне готовятся к захвату двух крупных городов

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, оккупационная армия сейчас ведет два основных наступления - на северную и южную окраины украинского крепостного пояса в Донецкой области, который является главной целью Москвы в весенне-летней кампании 2026 года.

После провальных попыток пробиться к Славянску с северо-востока через Лиман оккупанты перенесли основные усилия на восточное и юго-восточное направления, а на юге пояса активно проникают в Константиновку.

Славянск
Славянск / Инфографика: Главред

Захват Константиновки российские чиновники неоднократно называли ключевым условием для выхода на агломерацию Славянск-Дружковка-Краматорск и, соответственно, для контроля над всей Донецкой областью.

Продвижение Сил обороны в Харьковской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины освободили два квадратных километра леса под Купянском к юго-западу от Западного и продолжают продвижение к западу от Двуречной.

Ранее, в начале августа, украинские воины контратаковали российскую армию в районе населенного пункта Ридкодуб, расположенного к юго-западу от Боровой. Об этом не промолчали даже российские милблогеры.

Накануне стало известно, что уже более месяца российские войска продолжают попытки продвинуться на Купянском направлении, однако украинские защитники не только сдерживают наступление, но и проводят контратаки.

Больше новостей:

Об источнике: НГУ "Хартия"

13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) - воинское формирование Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения в 2022 году в Харькове создали ДФТГ "Хартия", входившую в состав 127-й бригады ТРО. Подразделение участвовало в боях за Харьков и в Харьковской области. Зимой 2022 года воевала под Бахмутом. В начале 2023 года переформировано в 13-ю бригаду НГУ. В 2024 году бригада вела боевые действия в районах Очеретиного, Серебрянского лесничества и на севере Харьковской области, пишет Википедия.

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