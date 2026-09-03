Сочи под атакой, в небе облако густого дыма: морские дроны ударили по порту

Главное:
- В Сочи прогремели взрывы
- Под ударом оказался местный порт
- Украина, вероятно, атаковала РФ беспилотным катером
Утром 3 сентября в Сочи была атакована портовая инфраструктура. По данным местных жителей и мониторинговых каналов, в небо над портом поднимается облако дыма.
Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что инфраструктуру Сочи атаковал безэкипажный катер. Что было целью удара – пока неизвестно. Среди возможных вариантов – Панцирь С-1, или российские патрульные катера.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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