Сочи под атакой, в небе облако густого дыма: морские дроны ударили по порту

Местные жители сообщили о работе ПВО.

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Оккупантам не удалось избежать попадания / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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В Сочи прогремели взрывы

Под ударом оказался местный порт

Украина, вероятно, атаковала РФ беспилотным катером

Утром 3 сентября в Сочи была атакована портовая инфраструктура. По данным местных жителей и мониторинговых каналов, в небо над портом поднимается облако дыма.

Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что инфраструктуру Сочи атаковал безэкипажный катер. Что было целью удара – пока неизвестно. Среди возможных вариантов – Панцирь С-1, или российские патрульные катера.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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