Сочи массированно атаковали дроны, когда там находился Путин - СМИ

Руслана Заклинская
4 октября 2025, 00:01
Лидер РФ находился в городе для участия в Валдайском дискуссионном клубе.
Дроны атаковали Сочи во время визита Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 4 отдельная тяжелая механизированная бригада

Кратко:

  • Сочи оказался под атакой беспилотников, когда там находился Путин
  • Аэропорты в Сочи и Геленджике закрыли
  • В городе работала ПВО

В ночь на 2 октября Сочи, популярный курорт на Черноморском побережье России, оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в то время, когда в городе находился лидер РФ Владимир Путин для участия в Валдайском международном дискуссионном клубе. Об этом пишет The Moscow Times.

Путин выступал на пленарной сессии форума и отвечал на вопросы участников до 22:00, после чего в городе начались чрезвычайные происшествия. По данным росСМИ, около 22:30 аэропорты в Сочи и Геленджике были временно закрыты.

Через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил атаку дронов, отметив, что системы противовоздушной обороны пытались перехватить беспилотники над морем. Кроме того, об атаке заявил и глава федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае Дмитрий Плишкин.

В сети появились видео и фото, на которых зафиксированы вспышки и работа противовоздушной обороны над побережьем Черного моря. Также на громкие взрывы жаловались жители города.

Минобороны России традиционно заявило, что якобы "успешно уничтожило" 11 дронов над акваторией Черного моря, а еще четыре, по их словам, сбиты над временно оккупированным Крымом. При этом Украина официально не подтверждала причастность к атаке дронов на Сочи.

Что сказал Путин на Валдайском форуме

Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" обвинил НАТО в начале войны в Украине, якобы из-за того, что Альянс "приблизился к границам России". Он также заявил, что если бы Дональд Трамп был у власти, войны можно было бы избежать.

По словам Путина, Украина превратилась в "разрушительный инструмент в чужих руках", а Европа якобы эскалирует войну, стремясь расширить зону контроля и получить собственную выгоду. Он цинично назвал войну в Украине "болью для всех".

Также Главред сообщал, что российский диктатор пригрозил ударами по украинским атомным электростанциям. По его словам, это может произойти в ответ на якобы удары ВСУ по Запорожской АЭС.

Пожары на российских НПЗ - последние новости

Напомним, 1 октября в Ярославле произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Местные жители сообщали о столбе черного дыма над Московским проспектом

Также недавно в Саратове, который расположен более чем в 450 км от украинской границы, произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников-камикадзе.

Как ранее сообщал Главред, дроны также атаковали Краснодарский край. В результате взрывов и пожаров пострадал Афипский нефтеперерабатывающий завод, что подчеркивает повышенную активность беспилотных систем на территории России и их влияние на критическую инфраструктуру страны.

Об источнике: The Moscow Times

The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия.

Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян.

Как развивалось издание:

  • В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.
  • В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.
  • В 2020 году запущена русскоязычная редакция.
  • В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.
  • В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.
  • В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".
  • В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией".

Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

