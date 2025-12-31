Обращаться к гадалкам — тяжкий грех: священник объяснил, чем это чревато

Вы узнаете:
- Что будет, если ходить к гадалкам
- Почему нельзя ходить к гадалкам
Священник-блогер Алексей Филюк с Тернопольщины объяснил, почему православная церковь запрещает обращаться к разнообразным гадалкам.
На своей страничке в Instagram он отметил, что ни к какой гадалке не обращайтесь, потому что это тяжкий грех - это запрещает Слово Божие.
"Даже написано: „Проклят, кто обращается к гадателям, к прорицателям, к вызывающим духов". Вы знаете, цена тех услуг не в гривнах, а в духовном плане может быть страшной. Душу продадите дьяволу, а тогда что будет? Беда будет. Ибо что человек может дать взамен за душу свою, свою жизнь? Там же вечность, там жизнь вечная", — сказал Филюк.
Также он отметил, что христианин ни в коем случае не должен обращаться к гадалкам и прорицателям, потому что это тяжкий грех.
Ранее сященник Алексей Филюк рассказывал, стоит ли освящать дома и квартиры и в чем заключается польза этого обряда. Священник подчеркнул, что совместная молитва с духовником помогает Богу "поселиться в доме" и оберегать его жителей от бед и невзгод.
Также мы рассказывали, могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк разъяснил, кто может быть свидетелями во время венчания. По его словам, женатые пары могут выполнять роль свидетелей.
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
