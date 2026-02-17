Старшая дочь Ефросининой стала ее копией: ведущая поделилась редким фото

Кратко:
Украинская ведущая и активистка Маша Ефросинина поделилась редким фото своей старшей дочери Наны Хромаевой.
На своей странице в Instagram, ведущая показала семейное фото вместе с мужем и дочерью, таким образом поздравив ее с днем рождения.
"Мой ангел в ее день рождения. Моя прекрасная принцесса Нана. Моя лучшая подруга на свете. Люблю тебя", - поздравила ведущая молодую девушку.
В комментариях принялись поздравлять именинницу и ее мать. Все комментаторы отмечали природную красоту девушки.
О персоне: Маша Ефросинина
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
