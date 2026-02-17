Укр
Старшая дочь Ефросининой стала ее копией: ведущая поделилась редким фото

Алена Кюпели
17 февраля 2026, 11:04обновлено 17 февраля, 11:34
41
Маша Ефросинина редко публикует фотографии своей старшей дочери Наны.
Ефросинина показала старшую дочь
Ефросинина показала старшую дочь / Коллаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Кратко:

  • Как сейчас выглядит дочь Ефросининой
  • Что написала телеведущая

Украинская ведущая и активистка Маша Ефросинина поделилась редким фото своей старшей дочери Наны Хромаевой.

На своей странице в Instagram, ведущая показала семейное фото вместе с мужем и дочерью, таким образом поздравив ее с днем рождения.

видео дня
Дочь Ефросининой стала похожей на свою мать
Дочь Ефросининой стала похожей на свою мать / Фото Instagram/mashaefrosinina

"Мой ангел в ее день рождения. Моя прекрасная принцесса Нана. Моя лучшая подруга на свете. Люблю тебя", - поздравила ведущая молодую девушку.

Дочь Ефросининой стала похожей на свою мать
Дочь Ефросининой стала похожей на свою мать / Фото Instagram/mashaefrosinina

В комментариях принялись поздравлять именинницу и ее мать. Все комментаторы отмечали природную красоту девушки.

Маша Ефросинина поздравила дочь
Маша Ефросинина поздравила дочь / Фото Instagram/mashaefrosinina
Ефросинина редко показывает свою дочь
Ефросинина редко показывает свою дочь / Фото Instagram/mashaefrosinina

Маша Ефросинина инфографика
Маша Ефросинина инфографика / Главред

О персоне: Маша Ефросинина

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Маша Ефросинина новости шоу бизнеса
