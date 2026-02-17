Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Великий пост 2026: можно ли есть сладкое и что категорически нельзя

Сергей Кущ
17 февраля 2026, 10:14
30
Пост — это не время для излишеств, даже если продукты формально разрешены.
Что можно, а что нельзя есть в Великий пост
Что можно, а что нельзя есть в Великий пост / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Главные ограничения касаются продуктов животного происхождения
  • Можно ли есть сладкое в Великий пост

Что можно, а что нельзя есть в Великий пост, какие продукты под запретом и как правильно составить постное меню — эти вопросы ежегодно интересуют верующих перед началом самого строгого периода церковного года.

Великий пост — это не только духовное очищение, но и серьезные ограничения в питании.

видео дня

Главред разбирался, что едят в Великий пост, какие продукты исключаются и в какие дни возможны послабления.

Что нельзя есть в Великий пост

Главные ограничения касаются продуктов животного происхождения. На протяжении поста запрещены:

  • мясо и мясные изделия;
  • колбасы и копчености;
  • молоко и молочные продукты;
  • яйца;
  • сливочное масло;
  • большинство кондитерских изделий с животными ингредиентами.

Также традиционно в пост ограничивается употребление алкоголя.

Что можно есть в Великий пост

Несмотря на строгие правила, постное меню может быть разнообразным и полноценным.

Разрешены:

  • овощи и фрукты;
  • крупы и каши;
  • бобовые (фасоль, горох, чечевица);
  • орехи и семена;
  • грибы;
  • хлеб без молока и яиц;
  • растительное масло (в определенные дни);
  • мед.

Но можно ли есть рыбу в Великий пост? Рыба разрешается только в отдельные праздничные дни, например на Благовещение и Вербное воскресенье.

Что можно и нельзя есть во время Великого поста
Что можно и нельзя есть во время Великого поста / Инфографика: Главред

Когда можно есть масло и горячую пищу

Правила питания зависят от дня недели. В некоторые дни предписывается сухоядение — употребление пищи без термической обработки и без масла. В другие дни разрешается горячая еда с растительным маслом.

Самыми строгими считаются первая и последняя недели поста.

Поэтому, планируя меню, важно учитывать не только список разрешенных продуктов, но и календарь поста.

Можно ли есть сладкое в Великий пост

Если сладости не содержат молока, яиц и сливочного масла, они считаются постными. Это могут быть:

  • горький шоколад без молочных добавок;
  • варенье;
  • зефир на растительном пектине;
  • постная выпечка.

Однако церковь напоминает: пост — это не время для излишеств, даже если продукты формально разрешены.

Важно помнить, что смысл ограничений — не диета, а духовная работа над собой. Пост предполагает умеренность, отказ от переедания и сосредоточенность на внутреннем очищении.

При этом людям с хроническими заболеваниями, беременным и пожилым рекомендуется консультироваться с врачом и при необходимости смягчать правила.

Великий пост — это период осознанности и дисциплины. Правильно составленное постное меню поможет сохранить силы, а соблюдение ограничений — сосредоточиться на духовной стороне этого важного времени.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник Великий пост
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

10:05Энергетика
"Прилеты" на 18 локациях: как Украина отбила массированный удар РФ по энергетике и домам

"Прилеты" на 18 локациях: как Украина отбила массированный удар РФ по энергетике и домам

09:57Украина
Перед переговорами в Женеве Трамп сделал важное заявление об Украине

Перед переговорами в Женеве Трамп сделал важное заявление об Украине

09:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

Китайский гороскоп на сегодня 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Китайский гороскоп на сегодня 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Последние новости

10:48

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

10:35

Метель, гололёд и морозы: Одесскую область накроют два циклона подряд

10:14

Великий пост 2026: можно ли есть сладкое и что категорически нельзя

10:11

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

10:06

Из-за атак РФ Укрзализныця меняет движение поездов: что нужно знать пассажирам

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
10:05

Разрушения чрезвычайно серьезные: россияне атаковали энергетику Одессы

09:57

"Прилеты" на 18 локациях: как Украина отбила массированный удар РФ по энергетике и домамФото

09:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

09:29

Гороскоп на завтра 18 февраля: Весам - неожиданность, Козерогам - расходы

Реклама
09:23

Путинистка Лолита снова попала под удар в РФ - что случилось

09:16

Перед переговорами в Женеве Трамп сделал важное заявление об Украине

09:03

ВСУ освободили более 200 квадратных километров территорий: СМИ сообщили детали

08:40

Германия больше не может поставлять ракеты ПВО для Украины: в чем причина

08:30

Отключение света в Украине — графики на 17 февраля (обновляется)

08:28

Масштабный пожар, небо в огне, аэропорты закрыли: РФ массированно атаковали дроны

08:18

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как Китай хочет оторвать Европу от СШАмнение

07:02

РФ атаковала Одессу дронами: повреждены дома и инфраструктура, есть пострадавшиеФото

06:39

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

06:10

Переговорный тупик: что будет дальшемнение

Реклама
05:50

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

05:21

Как купить джинсы без примерки: простой проверенный лайфхак

04:41

Только портят жизнь: от каких привычек из СССР следует срочно отказаться

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

03:32

США дали сигнал Европе: что конференция в Мюнхене изменит для Украины и мира

03:00

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

02:35

Как визуально расширить маленькую ванную с помощью плитки

01:30

У Alyona Alyona проблемы со здоровьем - что происходит со звездой

01:25

"ТУшки" уже в воздухе, Россия готовит удар по Украине: когда ожидать пусков ракет

01:02

Laud рассказал о своей врожденной патологии: "Здесь кость"

01:02

Замороженное не значит вечное: сколько реально "живет" мясо после заморозкиВидео

00:28

Ведущая 1+1 впервые полностью показала мужа

00:00

Вторник по сценарию графиков: когда не будет света в Днепре и области 17 февраля

16 февраля, понедельник
23:30

Оказался под капельницей: что "заливает" в себя Цымбалюк перед выступлениями

23:01

"Война может закончиться внезапно": украинцам назвали возможные временные рамки

22:21

Голливудская украинка Марина Мазепа выходит замуж - подробностиВидео

22:08

Загадочная оранжевая стрелка на дорогах: новый дорожный знак смущает водителей

21:59

"История обороны города подходит к концу": враг продвигается на ключевом направлении

21:55

Когда и где в Черкасской области будут отключать свет - графики на 17 февраля

21:23

Умер звезда "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня" - ему было 95 лет

Реклама
21:13

"Россия готовит болезненный удар": Зеленский назвал цель новой атаки по Украине

21:04

Может стоить урожая: что категорически нельзя делать после обледененияВидео

20:57

Андрей Джеджула засветился с новой женой - как она выглядит

20:48

Мирное соглашение по Украине: президент Чехии сделал неутешительное заявление

20:34

Графики изменились - когда не будет света в Запорожской области 17 февраля

20:14

Зачем варить яйца с металлической ложкой: шеф-повар поразил ответом

20:00

Мужчина прожил 100 дней на дне океана: его состояние удивило врачейВидео

19:53

Кто на самом деле основал Русь: открытие "ломает" учебники историиВидео

19:52

В Тернопольской области ударят морозы: когда температура упадет до -13 градусов

19:44

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять