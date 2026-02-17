Великий пост 2026: можно ли есть сладкое и что категорически нельзя

Пост — это не время для излишеств, даже если продукты формально разрешены.

Что можно, а что нельзя есть в Великий пост / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Главные ограничения касаются продуктов животного происхождения

Можно ли есть сладкое в Великий пост

Что можно, а что нельзя есть в Великий пост, какие продукты под запретом и как правильно составить постное меню — эти вопросы ежегодно интересуют верующих перед началом самого строгого периода церковного года.

Великий пост — это не только духовное очищение, но и серьезные ограничения в питании.

Главред разбирался, что едят в Великий пост, какие продукты исключаются и в какие дни возможны послабления.

Что нельзя есть в Великий пост

Главные ограничения касаются продуктов животного происхождения. На протяжении поста запрещены:

мясо и мясные изделия;

колбасы и копчености;

молоко и молочные продукты;

яйца;

сливочное масло;

большинство кондитерских изделий с животными ингредиентами.

Также традиционно в пост ограничивается употребление алкоголя.

Что можно есть в Великий пост

Несмотря на строгие правила, постное меню может быть разнообразным и полноценным.

Разрешены:

овощи и фрукты;

крупы и каши;

бобовые (фасоль, горох, чечевица);

орехи и семена;

грибы;

хлеб без молока и яиц;

растительное масло (в определенные дни);

мед.

Но можно ли есть рыбу в Великий пост? Рыба разрешается только в отдельные праздничные дни, например на Благовещение и Вербное воскресенье.

Что можно и нельзя есть во время Великого поста / Инфографика: Главред

Когда можно есть масло и горячую пищу

Правила питания зависят от дня недели. В некоторые дни предписывается сухоядение — употребление пищи без термической обработки и без масла. В другие дни разрешается горячая еда с растительным маслом.

Самыми строгими считаются первая и последняя недели поста.

Поэтому, планируя меню, важно учитывать не только список разрешенных продуктов, но и календарь поста.

Можно ли есть сладкое в Великий пост

Если сладости не содержат молока, яиц и сливочного масла, они считаются постными. Это могут быть:

горький шоколад без молочных добавок;

варенье;

зефир на растительном пектине;

постная выпечка.

Однако церковь напоминает: пост — это не время для излишеств, даже если продукты формально разрешены.

Важно помнить, что смысл ограничений — не диета, а духовная работа над собой. Пост предполагает умеренность, отказ от переедания и сосредоточенность на внутреннем очищении.

При этом людям с хроническими заболеваниями, беременным и пожилым рекомендуется консультироваться с врачом и при необходимости смягчать правила.

Великий пост — это период осознанности и дисциплины. Правильно составленное постное меню поможет сохранить силы, а соблюдение ограничений — сосредоточиться на духовной стороне этого важного времени.

